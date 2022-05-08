08 May 2022 - 11:52- Spor G: 08 May 2022 - 11:53

Boğaz'da görsel şölen

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Her yıl boğazda görsel bir şölene dönüşen 'BAU Bosphorus Sailing Cup', onlarca yelkenlinin katılımıyla start aldı.
Boğaz'da görsel şölen mask
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İSTANBUL (İGFA) - Yılın ilk boğaz yarışı olma özelliği taşıyan ve dünyanın tek doğal yelken yarışı izleme tribünü olan İstanbul Boğazı'nda gerçekleşen yarışmada yelkenler İstanbullulara görsel şölen yaşattı.

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen BAU Bosphorus Sailing Cup, Asya ve Avrupa kıtalarının buluşma noktası olan İstanbul Boğazı'nda 50'ye aşkın yelkenliye ev sahipliği yaptı. BAU Beşiktaş Güney Kampüsü önünden start alan yelkenliler, Caddebostan-Adalar arasındaki şamandıra parkurunu tamamladıktan sonra etabı tamamlayacaklar.

Yarış hakkında bilgi veren Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Yelken Kulübü Derneği Başkanı Vedatcan Baltalı, yılın ilk boğaz yarışını gerçekleştirdiklerini belirterek, bu yarışa her yıl ilginin daha da artacağını söyledi. Yarışmaya 50'ye yakın yat yarış yelkenlisi katılım gösterdiğini belirten Baltalı, "Yarışımız Beşiktaş'ta başlayacak. Ardından teknelerimiz kuzey yönüne doğru Beykoz'a ilerleyecek. Sonrasında ise Anadolu Hisarı'ndaki şamandırayı dönüp Beşiktaş'ta final yapacaklar” dedi.

“ÇEKİŞMELİ BİR YARIŞ OLACAK”

Hava durumunun yarış için oldukça iyi olduğunu belirten Baltalı, yarışların başladığımız ilk günden beri üniversitenin destekleriyle gerçekleştirildiğini anımsatarak, "Bugün çok güzel bir rüzgar var. Tüm yarışçılara temennimiz provalarının net olmasıdır” dedi.

08 May 2022 - 11:52 - Spor

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