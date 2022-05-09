"TCG Nusret Müze Gemisi" Bursa Limanlarına Geliyor...

Milli Savunma Bakanlığı'nın TCG NUSRET müze gemisinin Marmara limanlarını ziyareti kapsamında 11-12 Mayıs tarihlerinde Mudanya ve Gemlik limanlarında olacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın projesi kapsamında limanlarda halkın ziyaretine açılacak olan geminin Bursa'da Mudanya ve Gemlik iskelelerindeki ziyaret tarihleri belli oldu.
Bakanlığın programıyla şu ana kadar Balıkesir'de Erdek ve Bandırma limanlarını ziyaret eden TCG Nusret'in Bursa seyir programı ise 11 Mayıs'ta Mudanya İskelesi, 12 Mayıs'ta ise Gemlik İskelesi olarak planlandı.
Halkın ziyaretine açık olacak geminin Marmara seyir planı ise şöyle:
- 14 Mayıs 2022 Yalova
- 16 Mayıs 2022 Gölcük / Kocaeli
- 18-19 Mayıs 2022 İstanbul
- 21 Mayıs 2022 Marmara Ereğlisi / Tekirdağ
- 23 Mayıs 2022 Milli Savunma Bakanlığı'nın TCG NUSRET müze gemisinin Marmara limanlarını ziyareti kapsamında 11-12 Mayıs tarihlerinde Mudanya ve Gemlik limanlarında olacak.
Öte yandan TCG Nusret Müze Gemi, 6-16 Haziran 2022 tarihlerinde ise Ege Limanlarında 6 Haziran 2022 Ayvalık / Balıkesir, 8 Haziran 2022 Leventler / Foça, 10-12 Haziran 2022 Konak / İzmir, 14 Haziran 2022 Dikili / İzmir, 16 Haziran 2022 Burhaniye / Balıkesir halkla buluşacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.