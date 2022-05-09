09 May 2022 - 22:33- Spor

Beşiktaş- Fenerbahçe Derbisinde Anlamlı Pankart!

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Beşiktaş taraftarı, sportif anlamda takımına gösterdiği desteğin yanı sıra, anlamlı pankartlarıyla da her daim öne çıkıyor.
Beşiktaş- Fenerbahçe Derbisinde Anlamlı Pankart! mask
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İSTANBUL İGFA- Dün gerçekleşen ve 1-1 berabere sonuçlanan  BJK-Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş tribününde açılan “ÇÖLYAKSIZ BİR DÜNYA İSTİYORUZ” pankartı, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’ne ithaf edildi. Sosyal sorumluluk projelerine oldukça duyarlı olan Beşiktaş taraftarı, bu önemli günde sergiledikleri davranışla yine farkını ortaya koydu.

09 May 2022 - 22:33 - Spor

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