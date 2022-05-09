Beşiktaş- Fenerbahçe Derbisinde Anlamlı Pankart!

İSTANBUL İGFA- Dün gerçekleşen ve 1-1 berabere sonuçlanan BJK-Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş tribününde açılan “ÇÖLYAKSIZ BİR DÜNYA İSTİYORUZ” pankartı, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’ne ithaf edildi. Sosyal sorumluluk projelerine oldukça duyarlı olan Beşiktaş taraftarı, bu önemli günde sergiledikleri davranışla yine farkını ortaya koydu.