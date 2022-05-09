İSTANBUL İGFA- Dün gerçekleşen ve 1-1 berabere sonuçlanan BJK-Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş tribününde açılan “ÇÖLYAKSIZ BİR DÜNYA İSTİYORUZ” pankartı, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’ne ithaf edildi. Sosyal sorumluluk projelerine oldukça duyarlı olan Beşiktaş taraftarı, bu önemli günde sergiledikleri davranışla yine farkını ortaya koydu.
09 May 2022 - 22:33- Spor
Beşiktaş- Fenerbahçe Derbisinde Anlamlı Pankart!
Beşiktaş taraftarı, sportif anlamda takımına gösterdiği desteğin yanı sıra, anlamlı pankartlarıyla da her daim öne çıkıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.