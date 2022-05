Mamaklı Öğrenciler CSO’da Sahne Aldı!

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sanatçısı Dinçer Özer şefliğinde Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliğinde 2007'den beri çocuk ve gençlerin kendilerini ifade edecekleri sanat ortamına ulaşmaları, zamanlarını iyi alışkanlıklar edinerek sanatla geçirmeleri amacıyla çeşitli etkinlikler yürütülüyor.

Seyirciler, konseri ilgiyle takip etti. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de Abidinpaşa Ahmet Hızal İlkokulu Ritim Topluluğu öğrencilerini böyle özel bir salonda gösteri yaparken yalnız bırakmadı. Başkan Murat Köse, CSO’da gösteri yapan öğrencileri tebrik etti ve “Güzel, sanat dolu bir akşam yaşadık hep birlikte.

Her insanda Allah vergisi bir yetenek vardır. Müzik de bunlardan bir tanesidir. Bizim de hedefimiz her çocuğumuzun en az bir tane enstrümanı çalmasıdır. Sahne Sanatları Eğitim ve Uygulama Akademisi’ni açtık Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte Mamak’taki yetenekli çocukların taramasını yapıyorduk. Pandemi girdi araya ama kaldığımız yerden şimdi devam ediyoruz” dedi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, öğrencilerin sanatla buluşması için her türlü desteği her zaman sağlayacaklarını belirtti.

Bu kapsamda CSO Ada Ankara Yerleşkesi Büyük Salon'da “Vurmalı Çalgılar Konseri Klasikten Popülere Anlatımlı Ritim Gösterileri” temasıyla konser düzenlendi. Dinçer Özer şefliğinde klasik ve popüler eserlerin vurmalı çalgılar uyarlamalarına yer verilen konserde, vurmalı çalgılar sanatçıları Soner Özer, Hakan Yağuş, Can Kıyıcı, Tarkan Yedican, Ata Özer, Doğa Berk Oktay, Giz Öztaş, Emirhan Çakır'ın yanı sıra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Vurmalı Çalgılar Bölümü ile Ahmet Hızal İlkokulu Ritim Topluluğu öğrencileri de yer aldı.