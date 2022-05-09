Çankaya Zabıtasından 4 Ayda 3 Bin 415 Denetim...

Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri, gündüz nüfusu iki buçuk milyonu bulan Çankaya’da denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kasap, berber ve kuaför, seyyar, işporta, inşaat gibi birçok alanda vatandaşın sağlığı ve güvenliği için denetim uygulayan Çankaya Zabıtası, işyerlerinin vergi levhalarının ve ruhsatlarının yanı sıra imalathanelerin, hizmet işletmelerinin hijyen kurallarına uyup uymadığını da denetledi.

Zabıta, sene başından bu yana 3 bin 415 işletmede denetim gerçekleştirdi. Halk sağlığına tehdit oluşturacak unsurları denetleyen ve kurallara uymayanlara idari yaptırım uyguladı. Zabıta denetimlerde; 1.610 işyerine uygunluk, 1.102 işyerine ihtar, 514 işyerine idari yaptırım tutanağı, 189 işyerine de durum tespit tutanağı düzenledi.

Halk sağlığı öncelik alınarak ekiplerin 7/24 hizmet verdiği Zabıta, pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kuruyemiş, kasap, berber ve kuaför, oto galeri işletmeleri ile sıhhi, gayri sıhhi, eğlence, umumi temizlik, inşaat ve hafriyat alanında faaliyet gösteren işletmeleri denetliyor. Dört aylık denetimlerde 57 seyyara müdahale eden Çankaya Zabıtası, yasa dışı faaliyetlere son verdi.

Çankayalıların gürültü, zamansız inşaat faaliyeti, sokak hayvanı gibi 1.810 şikayetini de çözüme kavuşturdu. Esnafın eksiklerini gidermelerine yönelik iyi niyetli tutum gösteren Çankaya Belediyesi Zabıtası, denetim öncesi bildirimde bulunarak eksiklerin giderilmesi konusunda da yardımcı oluyor. Çankaya Belediyesi Zabıtasına, talep ve şikayetlerle ilgili bildirimde bulunmak isteyen vatandaşlar, 444 06 01 ve 230 75 51 numaralı telefonlardan ulaşabilir.