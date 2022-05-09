Başkan Ertuğrul Çetin Yağmur Duasında...

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Karşıyaka ve Kösrelikkızığı Mahallesindeki vatandaşlarla birlikte yağmur duasına çıktı. En büyük geçim kaynağı tarım olan Karşıyaka ve Kösrelikkızığı Mahalle sakinleriyle yağmur duasına çıkan Başkan Ertuğrul Çetin, ellerini ters bir şekilde semaya kaldırarak dua etti.
‘‘Allah, toprağı bereketlendirecek yağmurların yağmasını nasip etsin İnşallah’’
Mahalle sakinleri ile birlikte toprağın bereketlenmesi için yağmur duasına çıktılarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Ürünlerimizin, ekinlerimizin daralmasından dolayı böyle bir yağmur duası tertip eden Karşıyaka ve Kösrelikkızığı Mahallelerimizde yağmur duasından sonra hemşerilerimizle bir aradaydık. Allah yaptığımız dualarımızı kabul etsin. Toprağı bereketlendirecek yağmurların yağmasını nasip etsin İnşallah’’ dedi. Yağmur duasına katılan vatandaşlara dua sonrası, kazanlarla pişirilen yemekler ikram edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.