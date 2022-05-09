Yiğiner, ANKESOB Başkanlığına Yeniden Seçildi

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, seçimli olağan genel kurulda 524 delegenin oyu ile yeniden başkanlığa seçildi. Yiğiner, “Genel kurulumuza katılarak şahsıma ve yönetim ekibime takdir ve teveccüh gösteren odalarımızın kıymetli başkan ve yöneticilerine teşekkür ederim. Sorunların çözülmesine, talep ve beklentilerimizin karşılanmasına gayret gösteren bir yönetim olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) 44. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Altındağ Kültür Sarayı'nda yoğun katılım eşliğinde gerçekleştirildi. İlgi ve desteğin büyük olduğu mevcut Başkan Mehmet Yiğiner'in açılış konuşması ile başlayan genel kurulda ilk olarak divan kurulu teşekkül ettirildi.

Divan Başkanlığını Ankara Elektronik Malzeme Satıcıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necati Koyuncu'nun yaptığı genel kurulda, Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başkan Mehmet Yiğiner tarafından salonda bulunan kadın üyelere çiçek takdimi ve Anneler Günü kutlaması yapıldıktan sonra gündem maddelerine geçildi.

2018-2019-2020-2021 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu içeren bir tanıtım filminin izlenmesi, Denetim Kurulu raporlarının okunması ve müzakeresinin ardından bilanço, gelir gider hesapları da tek tek okunduktan ve müzakereye açıldıktan sonra tümü oybirliğiyle kabul edildi.

Yönetim ve Denetim Kurullarının da oybirliğiyle ibra edildiği genel kurulda, yeni dönem çalışma programı ve tahmini bütçe de okunduktan sonra kabul edildi. Diğer gündem maddelerinin de sırasıyla ele alınıp görüşülüp oybirliğiyle kabul edilmesi ile devam eden genel kurulda dilek ve temenniler bölümünde yapılan konuşmaların ardından gündemin 17. maddesi olan; 2022-2026 yılları arasında 4 yıl görev yapmak üzere Birlik Başkanı, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının seçimine geçildi.

YİĞİNER, BÜYÜK OY FARKI İLE YENİDEN BAŞKAN

İki listeyle gidilen seçimde 17.00'de sandıkların kapanmasının ardından yapılan oy sayımı sonucunda 524 oy alan mevcut başkan Mehmet Yiğiner, yeniden seçilerek, güven tazeledi.

Genel Kurul üyelerinin takdirini bir dönem için daha kazanarak güven tazeleyen Başkan Mehmet Yiğiner, seçimin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında; Ankara esnaf ve sanatkarına yakışır bir anlayış içerisinde birlik ve beraberlik ruhuyla ANKESOB’a bağlı odaların, esnaf ve sanatkarların sorunlarının çözümü, talep ve beklentilerinin karşılanması için gayret gösteren bir yönetim olmaya devam edeceklerinin altını çizerek; "Gerçekleştirmiş olduğumuz Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimizin 44. Olağan Genel Kurulunda şahsım ve yönetim ekibime gösterilen takdir ve teveccüh ile bizleri yeniden esnaf teşkilatımıza hizmet etmeye layık gören meslek odalarımızın kıymetli başkanlarına ve yöneticilerine en kalbi duygularımla teşekkür ediyor, genel kurulumuzun Ankara esnaf ve sanatkar camiamıza hayırlar getirmesini diliyorum.

Bundan sonraki süreçte yine esnaf odalarımız ile istişare halinde olarak esnaf ve sanatkarlarımız için aynı şevkle mücadele edecek, sizlerden aldığımız bu yetkiyle esnaf teşkilatımızın lokomotifi olan ANKESOB'u daha da ileriye taşıyacağız.” ifadelerini kullandı.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanının seçildiği 44. olağan genel kurulda mevcut başkan Mehmet Yiğiner yeniden seçilirken, Yönetim Kurulu Asıl Üyeler; Hüseyin Ar, Muhittin Köksal, Mehmet Ali Okumuş, İrfan Çinkaya, Yaşar Öztürk, Adem Can, Davut Yaşar, Metin Özel'den, Denetim Kurulu Asıl Üyeler; Ercan Soydaş, Hüseyin Taklacı, Şükrü Orhan, İsa Yalçın, Fatih Raşit Neşeli'den, Disiplin Kurulu Asıl Üyeler; Ahmet Hüseyin Gürbüz, Ömer Koçer, Mehmet Ercan, Önder Kaplan, Sezayi Kara'dan oluştu.