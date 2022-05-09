Dünyanın Su Parkları Türkiye'den Gidiyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, su parklarında “dünya lideri” olan Polin Group’u ziyaret etti. Şirketin alanında dünyanın ‘en iyisi’ olduğunu kaydeden Bakan Varank, firmanın özellikle Turquality destekleriyle yurt dışında ciddi işler yaptığını kaydetti.

KOCAELİ (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dilovası’ndaki GEBKİM OSB’de faaliyet gösteren su parkları tasarım, mühendislik, üretim ve montajında sektörün dünya lideri konumundaki Polin Waterparks’ı ziyaret etti. Şirketin çalışmalarına ilişkin bilgi alan Varank, burada geliştirilen ürünleri yerinde inceledi.

Ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Varank, Polin Group’un iş hayatına kompozit imalat üretimi başlamış bir firma olmasına rağmen daha sonra eğlence sektöründe su parkları, kaydıraklar, akvaryumlar inşa etmeye başladığını söyledi.

DİJİTAL TEKNOLOJİLER

Şirketin anahtar teslim su parkları inşa etmesinin yanı sıra kendi parklarını da işlettiğini belirten Varank, “Eğlence sektörüne her geçen gün dünyada talep artıyor. Dünyada tematik parklardan roller coaster’lara kadar farklı alanlarda dijital teknolojileri de içinde barındıran farklı eğlence parkları yapılıyor. Su parkları da bunların en önemlilerinden biri. Su parklarını kompozit teknolojisinde yaşanan gelişmelerle birlikte artık çok farklı şekilde üretip tasarlamak mümkün.” dedi.

Bakan Varank, “Polin Group’un kendi Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle tüm dünyada 110’dan fazla ülkeye bu tip parkları tasarlaması üretmesi, bunları gidip oralarda kurması ve bunları işletmesi gerçekten katma değerli üretim açısından önemli bir gayret.” diye konuştu. Varank, Bakanlık olarak katma değerli üretime çok önem verdiklerini ve Ar-Ge’den itibaren destekler sağladıklarını vurgulayarak, Polin Group’un da Bakanlığımız destekli Ar-Ge merkezine sahip olduğunu, tasarım merkeziyle ilgili başvurularının da değerlendirildiğini söyledi.