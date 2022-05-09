Caroline Yılmaz İki Koldan Geliyor!

Caroline Yılmaz, hem Sinan Akçıl'la düet yapıyor hem de söz ve müzikleri kendisine ait olan 6 şarkılık albümünü çıkartıyor.
Ünlü televizyoncu ve müzisyen Caroline Yılmaz, söz ve müziği Sinan Akçıl'a ait olan Kesin adlı şarkıyı Sinan Akçıl ile stüdyoda seslendirdi. İkili, şarkının klibinde de birlikte kamera karşısına geçecek. Caroline Yılmaz ve Sinan Akçıl, "Birlikte uzun soluklu bir yola çıktık ve ortak projeler hazırladık. İkimiz de hem besteciyiz hem yorumcuyuz. Enerjimiz de çok tuttu. Daha çok işbirliği yapacağız" dedi.
İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu olan Caroline Yılmaz, Sinan Akçıl ile yaptığı düetin dışında, söz ve müzikleri tamamen kendisine ait olan şarkılardan oluşan albümünü de haziranda çıkartıyor. Albümün aranjör koltuğunda Suat Aydoğan oturuyor. Oldukça üretken ve enerjik olan Caroline Yılmaz iki koldan birden geliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.