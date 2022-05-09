09 May 2022 - 12:39- Spor G: 09 May 2022 - 12:40

Milli Sporcular Türkiye'yi Gururlandırdı!

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Brezilya’nda düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında mücadele eden Kocaelili milli sporcular; 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
Milli Sporcular Türkiye'yi Gururlandırdı! mask
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KOCAELİ İGFA- 2017 yılında Samsun'un ev sahipliği yaptığı İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 24'üncüsü Brezilya’nın güneyindeki Caxias Do Sul kentinde düzenleniyor. 15 Mayıs’ta sona erecek oyunlarda Türkiye'nin dört bir köşesinden milliler Al Bayrağı dalgalandırmak için mücadele ediyor. Kocaeli’nin milli sporcuları da turnuvada kürsüde yer aldı.

KOCAELİ’NİN ŞAMPİYONLARI 5 MADALYA TOPLADI

Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Burak Mert Can; Erkek Takım Kata’da altın, Erkek Takım Kumite’de gümüş ve Büyük Erkek Kumite’de bronz madalya kazandı. Bir diğer başarılı milli sporcu Fatih Çiçek ise Erkek Takım Kata ve Erkek Takım Kumite’de gümüş madalya kazanarak milli takımın rekor kırmasında önemli katkıda bulundu.

KARATE MİLLİ TAKIMIMIZ REKOR KIRDI

Zorlu karşılaşmalara sahne olan 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında toplamda 11 madalya kazanan Karate Milli takımı oyunlar da rekor kırarak Türkiye'yi gururlandırdı.

09 May 2022 - 12:39 - Spor

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