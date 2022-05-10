Afyon'da Oğuzhan Koç Rüzgarı!

AFYONKARAHİSAR İGFA- Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Oğuzhan Koç konser verdi. 3 bin yıllık Frigya'nın kalbi olarak nitelendirilen Ayazini köyünde düzenlenen konserde Oğuzhan Koç, sevilen şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar da zaman zaman şarkılara eşlik edip telefonlarının ışıkları ile konser alanında renkli görüntüler oluşturdu.

Afyonkarahisar'da gerçekleşen Oğuzhan Koç konserine katılım izdihama neden olurken konser sonunda sahneye çıkan ve Oğuzhan Koç’a teşekkür eden Vali Gökmen Çiçek: “Oğuzhan Koç herkes tarafından çok sevilen bir sanatçı.

Aynı zamanda hepimizin de yol arkadaşı. Buradan da kendisinden söz alıyoruz. Artık Oğuzhan Koç Afyonkarahisar’ın fahri tanıtım elçisi olacak. Bugün bizlerle olduğu için kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.