Afyon'da Oğuzhan Koç Rüzgarı!

AFYONKARAHİSAR İGFA- Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Oğuzhan Koç konser verdi. 3 bin yıllık Frigya'nın kalbi olarak nitelendirilen Ayazini köyünde düzenlenen konserde Oğuzhan Koç, sevilen şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar da zaman zaman şarkılara eşlik edip telefonlarının ışıkları ile konser alanında renkli görüntüler oluşturdu.
Afyonkarahisar'da gerçekleşen Oğuzhan Koç konserine katılım izdihama neden olurken konser sonunda sahneye çıkan ve Oğuzhan Koç’a teşekkür eden Vali Gökmen Çiçek: “Oğuzhan Koç herkes tarafından çok sevilen bir sanatçı.
Aynı zamanda hepimizin de yol arkadaşı. Buradan da kendisinden söz alıyoruz. Artık Oğuzhan Koç Afyonkarahisar’ın fahri tanıtım elçisi olacak. Bugün bizlerle olduğu için kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.