Çam Kozalağı Pekmezi Nedir? Faydaları Nelerdir?

Uzman Diyetisyen Aysima Duygu Aksoy konu hakkında bilgiler verdi. Meditasyon merkezleri ve tıbbi sanatoryumların en sık yerleştirildiği yer çam ormanlarındadır, böyle bir yerdeki havanın kendisi, çam bakterileri öldürdüğü için hastalıklarla savaşmaya yardımcı olur. Çam kozalağı eklem hastalıklarının tedavisinde çok etkilidir ve cilt rahatsızlıklarının tedavisi için de önerilmektedir.
Çam Kozalaklarının Kimyasal Bileşimi
Genç tomurcuklar çok miktarda reçineli asit, vitamin, mineral ve tanen içerir
-C, K ve B vitaminleri
-Biyoflavonoidler
-Tanenler
-Karoten
-Reçine
-Terebentin açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir.
Çam Kozalağı Pekmezinin Sağlık Açısından Faydaları:
-İç ve dış iltihabı hafifletir, enfeksiyonlarla savaşır, bağışıklık direncini arttırır.
-İyi bir balgam söktürücüdür.
-Kanı temizler ve kan damarlarını güçlendirir.
-İdrar söktürücü etkiye sahiptir, böylece şişliği giderir;
-Sinir sistemini yatıştırır ve stresle başa çıkmaya yardımcı olur.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.