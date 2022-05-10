Başkan Köse; “Mamak Benim Göz Bebeğim”

Başkan Murat Köse, açık kapı günlerinin dışında da halkla kucaklaşıyor… Onlarla sohbet ediyor, dertlerini sıkıntılarını dinliyor; hem hal oluyor…Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Belediyesi hizmet binasının önünde vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti. Mamaklılar Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye kendileri ile yakından ilgilendiği için teşekkür etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ben doğma büyüme Mamaklıyım.

Benim mahallem, benim semtim, benim ilçem, benim doğduğum, doyduğum yer göz bebeğim, evim Mamak’tır. Çarşıda, pazarda, tam açık kapı gününde belediyede komşularım ve hemşerilerimle birlikteyiz. İsteyen Mamaklı dilediği zaman bize ulaşabiliyor. Mamak’a gözümüz gibi bakmak da, her çocuğa, her gence, her kadına ve erkeğe, her yaşlıya ulaşmak da, onlara dokunmak da boynumuzun borcudur” diye konuştu.