10 May 2022 - 10:44- Belediyeler G: 10 May 2022 - 10:45

Başkan Köse; “Mamak Benim Göz Bebeğim”

ABONE OL Google News Sayfamız

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, her ayın belirli günlerinde açık kapı günü olarak belediyede vatandaşları dinliyor, onların taleplerini birebir öğrenip çözüm üretiyor.
Başkan Köse; “Mamak Benim Göz Bebeğim” mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Başkan Murat Köse, açık kapı günlerinin dışında da halkla kucaklaşıyor… Onlarla sohbet ediyor, dertlerini sıkıntılarını dinliyor; hem hal oluyor…Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Belediyesi hizmet binasının önünde vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti. Mamaklılar Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye kendileri ile yakından ilgilendiği için teşekkür etti. 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ben doğma büyüme Mamaklıyım.

Benim mahallem, benim semtim, benim ilçem, benim doğduğum, doyduğum yer göz bebeğim, evim Mamak’tır. Çarşıda, pazarda, tam açık kapı gününde belediyede komşularım ve hemşerilerimle birlikteyiz. İsteyen Mamaklı dilediği zaman bize ulaşabiliyor. Mamak’a gözümüz gibi bakmak da, her çocuğa, her gence, her kadına ve erkeğe, her yaşlıya ulaşmak da, onlara dokunmak da boynumuzun borcudur” diye konuştu. 

10 May 2022 - 10:44 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mamak Fark Atmaya Devam Ediyor! mask
Mamak Fark Atmaya Devam Ediyor!
ABB Ankara’nın Kelebek Dünyasını Başkentlilerle Buluşturdu! mask
ABB Ankara’nın Kelebek Dünyasını Başkentlilerle Buluşturdu!
Mamak'lı Miniklerden Muhteşem Gösteri... mask
Mamak'lı Miniklerden Muhteşem Gösteri...
Mamak'lı Gençler İlk 8’e Kaldı! mask
Mamak'lı Gençler İlk 8’e Kaldı!
Gölbaşı Belediyesi Tasarruflarıyla Halkın Malına Sahip Çıkıyor… mask
Gölbaşı Belediyesi Tasarruflarıyla Halkın Malına Sahip Çıkıyor…
Senai Demirci ‘Aile Olma’yı Anlatıyor mask
Senai Demirci ‘Aile Olma’yı Anlatıyor
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL