10 May 2022 - 12:12- Belediyeler G: 10 May 2022 - 12:13

Çankaya 19 Mayıs'ı Söyleşiler ve Konserle Kutluyor!

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Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde 16-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek "Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri" ile başlayacak etkinlikler, 19 Mayıs'ta Anıtkabir'in yanı başında Anıtpark'ta gerçekleşecek Mor ve Ötesi konseri ile taçlanacak.
Çankaya 19 Mayıs'ı Söyleşiler ve Konserle Kutluyor! mask
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Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yılında "Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri" ile Mor ve Ötesi Konseri düzenledi. Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

"Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri"  16 Mayıs’ta açılış konuşmasını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yapacağı, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun "Kurtuluş, Kuruluş; Demokrasi ve Cumhuriyet" başlıklı söyleşiyle başlayacak. 17 Mayıs'ta Kurtuluştan, Kuruluşa Bağımsızlık başlığında Tarihçi Sinan Meydan, Ulusal Egemenlik ve Demokrasi başlığında ise gazeteciler Mustafa Balbay, Fikret Bila ve Miyase İlknur Çankayalılarla buluşacak. 18 Mayıs'ta da Deniz Zeyrek ve Utku Çakırözer Çankaya'nın konuğu olacak.

BAŞKAN TAŞDELEN'DEN DAVET

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Birlikten güç doğuyor anlayışımızı milli bayram kutlamalarımızda da sürdürüyoruz. Büyük Atamızı anacağımız 19 Mayıs'ın 103'üncü yılını büyük bir coşkuyla ve hep birlikte tüm Ankaralılarla kutlamak istiyoruz.

Tüm vatandaşlarımızı hem Anıtpark'ta gerçekleştireceğimiz Mor ve Ötesi konserimize hem de Yaşar Kemal Kültür Merkezimizde düzenleyeceğimiz Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşilerine davet ediyorum" dedi. 

KUTLAMA TAKVİMİ 

Çankaya Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programının ayrıntıları ise şöyle: 

16 MAYIS PAZARTESİ 

Kurtuluş, Kuruluş; Demokrasi ve Cumhuriyet 

Alev Coşkun 

Saat: 18.30 – 20.00 

17 MAYIS SALI 

Kurtuluştan Kuruluşa Bağımsızlık 

Sinan Meydan 

Saat: 16.00 – 18.00  

Ulusal Egemenlik ve Demokrasi 

Mustafa Balbay, Fikret Bila, Miyase İlknur 

Saat: 18.30 – 20.00 

18 MAYIS ÇARŞAMBA 

Dış Politika, Ekonomi ve İç Siyasete Etkileri 

Deniz Zeyrek, Utku Çakırözer 

Saat: 18.30 – 20.00  

19 MAYIS PERŞEMBE 

Mor ve Ötesi Konseri 

Yer: Anıtpark  

Saat: 20.00   

10 May 2022 - 12:12 - Belediyeler

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