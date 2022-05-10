Çankaya 19 Mayıs'ı Söyleşiler ve Konserle Kutluyor!

Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yılında "Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri" ile Mor ve Ötesi Konseri düzenledi. Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.
"Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri" 16 Mayıs’ta açılış konuşmasını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yapacağı, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun "Kurtuluş, Kuruluş; Demokrasi ve Cumhuriyet" başlıklı söyleşiyle başlayacak. 17 Mayıs'ta Kurtuluştan, Kuruluşa Bağımsızlık başlığında Tarihçi Sinan Meydan, Ulusal Egemenlik ve Demokrasi başlığında ise gazeteciler Mustafa Balbay, Fikret Bila ve Miyase İlknur Çankayalılarla buluşacak. 18 Mayıs'ta da Deniz Zeyrek ve Utku Çakırözer Çankaya'nın konuğu olacak.
BAŞKAN TAŞDELEN'DEN DAVET
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Birlikten güç doğuyor anlayışımızı milli bayram kutlamalarımızda da sürdürüyoruz. Büyük Atamızı anacağımız 19 Mayıs'ın 103'üncü yılını büyük bir coşkuyla ve hep birlikte tüm Ankaralılarla kutlamak istiyoruz.
Tüm vatandaşlarımızı hem Anıtpark'ta gerçekleştireceğimiz Mor ve Ötesi konserimize hem de Yaşar Kemal Kültür Merkezimizde düzenleyeceğimiz Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşilerine davet ediyorum" dedi.
KUTLAMA TAKVİMİ
Çankaya Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programının ayrıntıları ise şöyle:
16 MAYIS PAZARTESİ
Kurtuluş, Kuruluş; Demokrasi ve Cumhuriyet
Alev Coşkun
Saat: 18.30 – 20.00
17 MAYIS SALI
Kurtuluştan Kuruluşa Bağımsızlık
Sinan Meydan
Saat: 16.00 – 18.00
Ulusal Egemenlik ve Demokrasi
Mustafa Balbay, Fikret Bila, Miyase İlknur
Saat: 18.30 – 20.00
18 MAYIS ÇARŞAMBA
Dış Politika, Ekonomi ve İç Siyasete Etkileri
Deniz Zeyrek, Utku Çakırözer
Saat: 18.30 – 20.00
19 MAYIS PERŞEMBE
Mor ve Ötesi Konseri
Yer: Anıtpark
Saat: 20.00
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.