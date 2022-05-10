Çankaya 19 Mayıs'ı Söyleşiler ve Konserle Kutluyor!

Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yılında "Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri" ile Mor ve Ötesi Konseri düzenledi. Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

"Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri" 16 Mayıs’ta açılış konuşmasını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yapacağı, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun "Kurtuluş, Kuruluş; Demokrasi ve Cumhuriyet" başlıklı söyleşiyle başlayacak. 17 Mayıs'ta Kurtuluştan, Kuruluşa Bağımsızlık başlığında Tarihçi Sinan Meydan, Ulusal Egemenlik ve Demokrasi başlığında ise gazeteciler Mustafa Balbay, Fikret Bila ve Miyase İlknur Çankayalılarla buluşacak. 18 Mayıs'ta da Deniz Zeyrek ve Utku Çakırözer Çankaya'nın konuğu olacak.

BAŞKAN TAŞDELEN'DEN DAVET

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Birlikten güç doğuyor anlayışımızı milli bayram kutlamalarımızda da sürdürüyoruz. Büyük Atamızı anacağımız 19 Mayıs'ın 103'üncü yılını büyük bir coşkuyla ve hep birlikte tüm Ankaralılarla kutlamak istiyoruz.

Tüm vatandaşlarımızı hem Anıtpark'ta gerçekleştireceğimiz Mor ve Ötesi konserimize hem de Yaşar Kemal Kültür Merkezimizde düzenleyeceğimiz Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşilerine davet ediyorum" dedi.

KUTLAMA TAKVİMİ

Çankaya Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programının ayrıntıları ise şöyle:

16 MAYIS PAZARTESİ

Kurtuluş, Kuruluş; Demokrasi ve Cumhuriyet

Alev Coşkun

Saat: 18.30 – 20.00

17 MAYIS SALI

Kurtuluştan Kuruluşa Bağımsızlık

Sinan Meydan

Saat: 16.00 – 18.00

Ulusal Egemenlik ve Demokrasi

Mustafa Balbay, Fikret Bila, Miyase İlknur

Saat: 18.30 – 20.00

18 MAYIS ÇARŞAMBA

Dış Politika, Ekonomi ve İç Siyasete Etkileri

Deniz Zeyrek, Utku Çakırözer

Saat: 18.30 – 20.00

19 MAYIS PERŞEMBE

Mor ve Ötesi Konseri

Yer: Anıtpark

Saat: 20.00