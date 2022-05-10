Mamak 6.Geleneksel Üniversite Tanıtım Fuarı...

Mamak Belediyesi ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “6. Geleneksel Üniversite Tanıtım Fuarı”na öğrenciler büyük ilgi gösterdi.
Üniversite Tanıtım Fuarı’nın açılışına Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci katıldı.
Seğmenlerin Ankara oyun havalarıyla renklendirdiği açılışta konuşan
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gençlerimiz bizim için kıymetli… Sizler bizim geleceğimizsiniz. Eğitiminizi en iyi şekilde almanız ve kendinize uygun doğru meslek seçimi yapabilmeniz önemli. Bu yüzden bu fuarı geleneksel hale getirdik. Her yıl düzenlenen ‘üniversite tanıtım fuarı’ ile sizleri üniversitelerle bir araya getiriyoruz. Hepinizin doğru meslek seçimleriyle hayatınıza yön vermenizi diliyorum” de.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.