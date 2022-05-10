10 May 2022 - 13:04- Belediyeler G: 10 May 2022 - 13:05

Mamak 6.Geleneksel Üniversite Tanıtım Fuarı...

ABONE OL Google News Sayfamız

Mamak Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen ve gelenekselleşen üniversite tanıtım fuarında üniversiteye hazırlanan öğrencilere hem meslek ve üniversite seçiminde yol gösteriliyor hem de üniversiteler kendilerini tanıtma imkanı yakalıyor.
Mamak 6.Geleneksel Üniversite Tanıtım Fuarı... mask
+7
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Mamak Belediyesi ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “6. Geleneksel Üniversite Tanıtım Fuarı”na öğrenciler büyük ilgi gösterdi. 

Üniversite Tanıtım Fuarı’nın açılışına Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci katıldı. 

Seğmenlerin Ankara oyun havalarıyla renklendirdiği açılışta konuşan

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gençlerimiz bizim için kıymetli… Sizler bizim geleceğimizsiniz. Eğitiminizi en iyi şekilde almanız ve kendinize uygun doğru meslek seçimi yapabilmeniz önemli. Bu yüzden bu fuarı geleneksel hale getirdik. Her yıl düzenlenen ‘üniversite tanıtım fuarı’ ile sizleri üniversitelerle bir araya getiriyoruz. Hepinizin doğru meslek seçimleriyle hayatınıza yön vermenizi diliyorum” de.

10 May 2022 - 13:04 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çankaya 19 Mayıs'ı Söyleşiler ve Konserle Kutluyor! mask
Çankaya 19 Mayıs'ı Söyleşiler ve Konserle Kutluyor!
Etimesgut Türk Tarih Müzesi'nde Oyun Geliştirme Yarışması! mask
Etimesgut Türk Tarih Müzesi'nde Oyun Geliştirme Yarışması!
Çankayalılar Spor Yapıyor Sağlıklı Kalıyor... mask
Çankayalılar Spor Yapıyor Sağlıklı Kalıyor...
Başkan Köse; “Mamak Benim Göz Bebeğim” mask
Başkan Köse; “Mamak Benim Göz Bebeğim”
Mamak Fark Atmaya Devam Ediyor! mask
Mamak Fark Atmaya Devam Ediyor!
ABB Ankara’nın Kelebek Dünyasını Başkentlilerle Buluşturdu! mask
ABB Ankara’nın Kelebek Dünyasını Başkentlilerle Buluşturdu!
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL