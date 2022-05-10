LGS'de merkezi sınav 5 Haziran'da!

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınav 5 Haziran'da yapılacağını, giriş belgelerinin 27 Mayıs'tan itibaren açıklanacağını duyurdu.

LGS merkezi sınavında oturumlar, geçen yıl olduğu gibi iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak.

Bu yıl ilk kez görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için erişilebilir kılavuzlar hazırlandı.

Alınan bilgiye göre kılavuzda fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri, bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.

Sınavın ilk oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.