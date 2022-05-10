Üç Kuruş Dizisinden Yürek Acıtan Veda! Bahar Son Noktayı Koydu...

İlgiyle izlenen dizisi ‘Üç Kuruş’ta Bahar’ın ölümü dün akşam yayınlanan bölüme damga vurdu. Baybars ve Kılıç tarafından kaçırılan Bahar, hem Kartal’ı hem oğlunu kurtarabilmek için kendisini feda etti. Baybars’la yaptığı anlaşma sonucu ondan Kartal yerine kendisini öldürmesini isteyen Bahar, kurduğu planla oğlu Ateş’i de kurtarmayı başardı. Ateş’i Şahin kurtarırken, onların kaçmasına yardım eden Mesut vurularak öldürüldü. Kartal, tek başına gittiği buluşma yerinde Bahar’ı almak isterken Baybars aniden acımasızca Bahar’ı vurdu. Gözyaşları içinde olduğu yerde kalan Kartal’ın acısı izleyenleri derinden etkiledi.

Büyük finale son 3 bölüm kalan ‘Üç Kuruş’un dün akşam ekrana gelen heyecan dolu yeni bölümünde Kartal, Bahar ile Ateş’i kurtarabilmek için Baybars’ın istediklerini yaptı. Mesut’un aracılığıyla Baybars’ı sınırdan kaçırabilecek adamlarla görüşürken Çetin’in ücreti ödemesiyle anlaşma sağlandı. Ancak Bahar her şeye rağmen Baybars’ın Kartal’ı öldüreceğini anladı. 7

Kartal’ın yaşaması için kendisini feda eden Bahar, planını kurdu. Baybars’a, Kılıç’ın hala kendisine aşık olduğunu ve Biricik’in intikamını almak için kendisini öldürebileceğini söyledi. Daha sonra Şahin’den aldığı telefonla gizlice Kartal’ı arayarak buluşma yerine tek gitmesini söyledi. Ateş’in olduğu deponun adresini Kartal’a veren Bahar, Ateş’le birlikte orada tutulduğunu söyledi. Efe, Çetin, Ruşen, Şesu, Mesut ve adamları, Bahar’ın söylediği adrese giderken Kartal buluşma mekanına tek başına gitti. Kartal, Bahar ile Ateş’i birlikte sanıyordu ancak Baybars ve Kılıç’ın yanında Bahar’ı getirdiğini görünce büyük bir şok yaşadı. Finalde Baybars, Bahar’ı acımadan öldürdü. Bu sırada Ateş’i kurtarmayı başaran Şahin, Bahar’ın istediği gibi havai fişekler patlatarak güvende olduklarının mesajını verdi. Oğlunun kurtulduğunu anlayan Bahar, Kartal’ın kollarında son nefesini verdi. Korkunç bir yıkım yaşayan Kartal’ın bu olaydan sonra ne yapacağı merakla bekleniyor.