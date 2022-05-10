10 May 2022 - 22:17- Keçiören Haberleri

Hüseyin Nihal Atsız Kültür Merkezi Keçiören’de Açıldı! Hüseyin Nihal Atsız Kültür Merkezi Nerede?

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Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Kuşcağız Mahallesi’ne inşa edilen, şair ve düşünür Hüseyin Nihal Atsız’ın ismini taşıyan kültür merkezinin açılışı gerçekleştirildi.
Hüseyin Nihal Atsız Kültür Merkezi Keçiören’de Açıldı! Hüseyin Nihal Atsız Kültür Merkezi Nerede? mask
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Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Kuşcağız Mahallesi’ne inşa edilen, şair ve düşünür Hüseyin Nihal Atsız’ın ismini taşıyan kültür merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, eski Ulaştırma Bakanları Enis Öksüz ve Hasan Basri Aktan, eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, “Şehit Kubilay Mahallemizde Hüseyin Nihal Atsız’ın adını verdiğimiz kültür merkezimiz kentimiz için önemli bir hizmet icra edecek. Burada çok amaçlı salonumuz var. KEÇMEK kursumuz, kütüphanemiz, Çocuk Eğitim Merkezi (ÇEM) ve kreşimiz yer alıyor. Kreş ve kütüphanelerimizin sayısını artırıyoruz. Bu kütüphaneler de yetmez. Şöyle muhkem ve güzel bir kütüphaneyi de şehrimize kazandıracağız. Çocuklarımızın keyif alarak vakit geçireceği bir kütüphane olacak. Gençlerden kütüphane talebi çok fazla. Gençlerimiz kütüphanelerde çalışıyorlar, geziyorum görüyorum. Kütüphaneler çocuklarımızın yetiştiği önemli merkezler haline geldi. Bunlar da bizi sevindiriyor. Eğitim milletleri yüceltir ve yükseltir. Çocuklarımızın geleceği için kreşler de dâhil olmak üzere eğitime yatırım yapıyoruz.” dedi.

 Altınok, Hüseyin Nihal Atsız’ın Türk milliyetçiliğini temsil eden en önemli isimlerinden biri oluğuna da vurgu yaparak konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hüseyin Nihal Atsız, Türk tarihinde bir uyanıştır. Tarihimiz, kültürümüz, benliğimiz Tanrı dağlarından Altaylara, Altaylardan Sibirya’ya, Balkanlar'a, batı Avrupa'ya ve Ortadoğu’ya kadar uyanışın temsilcisidir. Türk milliyetçiliğini, vatan sevgisini ve devlet sevgisinin her şeyin üzerinde olduğunu anlatan ve yazan, bu şurada olmayı ve aydınlanmayı gençlere öğreten rehberdir Hüseyin Nihal Atsız. Atatürk'ün dediği gibi, ‘Varlığım Türk varlığına armağan olsun’ demiştir Nihal Atsız. Burası da Nihal Atsız'a uygun bir kültür merkezi oldu.  Çocuklarımız gençlerimiz de Nihal atsız ve nice rehberlerimizin ışığında yetişecekler.  Ülkemiz ve milletimiz için faydalı işler yapacaklar. Ne mutlu Türküm diyene.”

 Açılışın ardından Türkolog Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun ve Yazar Yağmur Tunalı tarafından da bir söyleşi gerçekleştirilerek Atsız’a ait şiirler okundu.

10 May 2022 - 22:17 - Keçiören Haberleri

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