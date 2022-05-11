11 May 2022 - 17:38- Yaşam

Erdoğan Tokayev İle Masa Tenisi Oynadı...

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ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmî ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen anlaşmaların imza töreninin ardından bir süre masa tenisi oynadı.

11 May 2022 - 17:38 - Yaşam

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