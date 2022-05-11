11 May 2022 - 17:39- Sağlık

Yüksek Tansiyon Riskine Karşı Süt İçin!

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Sağlıklı beslenmenin öneminin daha da arttığı günümüzde uzmanlar, kalp ve damar sağlığını olumsuz etkileyen yüksek tansiyon riskine karşı süt içilmesini öneriyor. 
Yüksek Tansiyon Riskine Karşı Süt İçin! mask
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Yapılan bilimsel çalışmalar; sütün yüksek kalsiyum ve potasyum içeriği ile kan basıncının ve hipertansiyonun dengelenmesinde önemli bir besin kaynağı olduğunu gösteriyor. Hipertansiyon hastaları az yağlı ya da yağsız süt tüketerek kan basıncını kontrol altına alabiliyor. 

Azalan kalsiyum alımının arteriyel kan basıncını artırdığına dikkat çeken Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, “Kalsiyum, magnezyum ve fosfor minerallerinin alımı artırılarak kan basıcında azalma sağlanabilmektedir. Kalsiyum denince aklımıza gelen ilk besin öğesi süttür. Optimal kan basıncının sağlanması ve sağlıklı yaşam için gün içerisinde süt ya da süt ürünlerinin tüketimini öneriyoruz” dedi. 

Prof. Dr. İnanç, açıklamasında ayrıca, sekiz hafta süren ve belirli bir beslenmenin uygulandığı “Hipertansiyonu Durdurmak Üzere Besinsel Yaklaşımlar” (DASH) isimli çalışmasında, yağsız ve az yağlı süt ve süt ürünleri içeren, meyve ve sebzeden zengin, yağdan ve kolesterolden yoksun, proteini hafif artırılmış bir diyetle, erişkinlerde kan basıncının 5.5/3.0 mmHg düşürüldüğünün görüldüğünü de belirtti. 

11 May 2022 - 17:39 - Sağlık

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