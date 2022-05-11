AKK Engelli Meclisi ‘Engelsiz Başkent’ Hedefi İçin Çalışıyor!

Ankara Kent Konseyi (AKK) Engelli Meclisi, “Dünya Engelliler Haftası” kapsamında bir basın toplantısı düzenledi. Engelli bireylerin sesi olmak istediklerini belirten AKK Engelli Meclisi Başkanı Ersan Petekkaya, Türkiye’de yaşayan engelli bireylerle ilgili istatistiki veri eksikliği olduğuna dikkat çekerek, “Her engel grubunun yaş, cinsiyet, ekonomik ve eğitim durumunu içeren ayrıntılı sayısal veri tabanı oluşturulması çok önemli. Bu çalışmaya yerel yönetimler ve STK’ler de destek vermeli” dedi.

AKK Engelli Meclisi Başkanı Ersan Petekkaya, Genel Sekreter Gülcan Özkan, Alt Çalışma Grupları Koordinatörü Ümit Nekiş, Sosyal Medya ve İletişim Sorumlusu Erhan Morkoç, Yönetim Kurulu Üyeleri Pelin Arslan ve Şule Özcan ve Koru Rotary Kulübü Başkanı Almila Kafalı’nın katıldığı basın toplantısında engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik önemli tespitlerde bulunuldu.

HAK TEMELLİ YAKLAŞIM VURGUSU

Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliği yapmayı sürdüren AKK Engelli Meclisi, Başkent’te yaşayan engelli vatandaşların sorunları ve çözüm önerilerini de masaya yatırdı.

Ayrımcı tutum ve davranışlar nedeniyle zorlanan engelli bireylerin sesi olmak ve toplumun engellilik konusuna bakışını ve yaklaşımını “hak temelli” bir zemine oturtmak istediklerini belirten AKK Engelli Meclisi Başkanı Ersan Petekkaya, şöyle konuştu:

“Ankara Kent Konseyi’nin hedef olarak benimsediği ilk ve en önemli konu; toplumun ve bireylerin engellilik konusuna bakışını ve yaklaşımını ‘hak temelli’ bir zemine oturtmak. Hem kendi içimizdeki çalışmaları hem de Ankaralılara sunduğumuz tüm etkinlikleri, projeleri bu hak temelli yaklaşımla oluşturmak konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

Engellilerin gündelik hayatta yaşadıkları sorunların tespit ve çözümünde, engelliler için üretilecek kalıcı politikaların dayanak noktasında bu hak temelli anlayışın olması bizce zorunludur. Engellilerin üzüldüğü, çaresizlik hissettiği en önemli husus bu noktadır. Engelliler ayrımcı, dışlayıcı tutum ve davranışlardan yılmış durumdadırlar.

Varoluş mücadelelerinde ayaklarına en fazla takılan taşın bu ayrımcı, dışlayıcı tutumlar olduğunun farkındayız. Bu farkındalığımızı, ürettiğimiz ve üreteceğimiz geniş kapsamlı farkındalık projeleri ile tüm Ankaralılarla paylaşmak ve engelli dostu bir başkent oluşturmak ideal ve hayalindeyiz.”

ENGELLİ BİREYLERE AİT SAYISAL VERİ TABANI OLUŞTULSUN ÖNERİSİ

Şehirlerde sadece ulaşımda değil kaldırımdan sinema ve tiyatro salonlarına, şehir planlamasından adli ve hukuki haklarını rahatça savunabilecekleri ortama,çocuk parklarında özgürce ve güvenle oynayabilmelerindeneğitim haklarına kadar birçok konuda eksiklikler olduğunu vurgulayan Petekkaya, BM tarafından Türkiye için hazırlanan Nihai Gözlem Raporu’nda da bu eksikliklere yer verildiğini söyledi.

Petekkaya, basın toplantısında bu eksikliklerle ilgili önemli tespitlerde bulundu:

“Maalesef ülkemizde yaşayan engelli bireylerle ilgili özel, yeterli ve kapsamlı bir istatistikî veri yok. Her engel grubu için yaş, cinsiyet, ekonomik ve eğitim durumu vb. ayrıntıları içeren sayısal bir veri tabanı oluşturulması çok önemlidir. Bu veri tabanının oluşturulması için de kapsamlı bir çalışma yapılmalı; bu çalışmaya yerel yönetimler, engellilik alanında çalışan sivil toplum kuruluşları dâhil olmalıdır. Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi olarak da bu tür bir çalışmalarda tüm istek ve gayretimizle yer almak istediğimizi belirtmek isteriz”.

‘Engelli dostu’ kent uygulamaları konusunda yerel yönetimlere büyük görevler düştüğüne de dikkat çeken Petekkaya, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Engelli dostu başkent dendiğinde bugün ve diğer tüm günlerde ısrarla dile getirmemiz gereken bir konu daha var ki o da erişilebilirlik. Engelli bireylerimizin yaşamın içerisinde var olabilmeleri, anayasal haklarını bağımsız bir şekilde kullanabilmeleri, eğitim alabilmeleri, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabilmeleri, iş hayatında aktif olarak yer alabilmeleri için erişilebilirlik sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

Engelli Meclisimize gelen en yoğun talep de bu konuda olmaktadır. Ankaralı engellilerimiz, özellikle ulaşım araçlarında ciddi sorunlar yaşamakta, bu sorunlar yüzünden de mağdur olmaktadırlar. Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi olarak bize iletilen bu sorunların çözülmesi için ilgili kurum ve kişilerle görüşerek sürecin yakından takipçisi olacağız.”