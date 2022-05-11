Ünlü Şef Hazer Amani Bu Kez Alerjik Çocuklar İçin Mutfağa Girdi!

Besin Alerjisi Farkındalık Haftası (8-14 Mayıs) sebebiyle Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği ve Alerji ile Yaşam Derneği ünlü şef Hazer Amani ile farkındalık yaratmak üzere ortak bir çalışmaya imza attı.

Bu sefer besin alerjilerine dikkat çekmek mutfağa giren şef Hazer Amani, restoranında çocuklara özel alerji yapmayan bir menü oluşturarak yemekler pişirdi. Alerji yapmayan bu yemeklerin tariflerine ve nasıl yapıldığına ulaşmayı isteyenler için hazırlanan video, her iki derneğin web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.

Besinlerin sandığımız gibi vücudumuz için her zaman yararlı olmadığını hatta nadiren sağlığımızı bozan olaylar geliştirebildiğini aktaran Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Demet Can “Besin duyarlılığı hayati risk oluşturan alerjik şoka bile neden olabilir bu sebeple eğer hastadaki belirtiler besin alımını takiben ortaya çıkıyorsa kesin teşhis için alerji uzmanına gidilmesi gerekir” dedi.

Besin alerjilerine en sık neden olan besinlerin ülkelere ve coğrafik koşullara göre değişiklik gösterdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Demet Can, “Listenin başını inek sütü, yumurta, fıstık, fındık, ceviz, susam, deniz ürünleri, soya ve buğday ürünleri çekiyor. Eğer hastadaki belirtiler besin alımını takiben ortaya çıkıyorsa besin alerjisinden kuşkulanılır ve kesin teşhis için tetkikler istenir” dedi.

“Besin Alerjileri Çocukların Büyümelerini Etkileyebilir!”

Besin alerjilerinin en sık görüldüğü dönemin süt çocukluğu yani doğumdan 2 yaşına kadar olan dönem olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Demet Can, şu açıklamayı yaptı: “Çocuklarda gereksiz besin eliminasyonunun büyümeyi ve hayat kalitesini etkileyebileceği göz önüne alınarak teşhisin kesinleştirilmesi önemlidir.

İnek sütü alerjisi ve yumurta alerjisi olan çocukların %80'i 16 yaşında bu besinleri tüketebilir hale geliyor yani tolerans gelişiyor. Ancak deniz ürünleri, fındık, ceviz, antep fıstığı, kaju, yer fıstığı gibi kabuklu kuruyemiş alerjilerinin ise yaş büyüdükçe arttığını ve iyileşme olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu nedenle ifrat ve tefrite dikkat etmeliyiz.

Yani gereksiz besin kısıtlamaları yapıp annenin ve bebeğinin hayatını zorlaştırmamamız gerekir. Tam tersi eğer gerçekten alerji varsa paketlerin üstünü okuyacak kadar titiz olmalıyız. Dünyada besin etiketlemenin gerekliliğinin önemini vurgulamak ve alerjik menüler konusunda farkındalık yaratmak üzere daha fazla çalışma yapmalıyız.”

Bu projeye destek veren ünlü şef Hazer Amani ise “Bugün değerli dernek temsilcilerini Fireroom’da konuk etmekten ve son yıllarda ciddi artış gösteren besin alerjilerine dikkat çekmek için alerji dostu bir burger hazırlamaktan çok keyif aldım. Yiyecek sektörünün besin alerjisi olan bireyler için daha çeşitli menüler oluşturmasını ve pişirme esnasında çapraz bulaşmaya azami özen gösterilmesini çok önemsiyorum” dedi.

Hazer Amani, alerji dostu menüsünü besin alerjisi olan 9 yaşındaki Ada ve annesi Selen Vasfıoğlu ile birlikte hazırladı. Besin alerjilerinin ilerleyen yaşlarda devam ettiği durumlarda sadece ailenin değil, çocuğun hayatına dokunan herkesin bu konuda bilgilenmesi ve bilinçlenmesinin önemini vurgulayan Selen Vasfıoğlu ise “Özellikle okullarda gerekli tedbirlerin alınmasına ve alerjik çocuklar için güvenli beslenme seçeneklerinin arttırılmasına ihtiyaç duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Alerji ile Yaşam Derneği Başkanı Özlem Ceylan ise “Ülkemizde yaklaşık her 17 çocuktan birinde besin alerjisi görülüyor. Özellikle son 20 yıllık zaman zarfında vaka sayılarında ciddi bir artış söz konusu. Biz de hasta temsilcisi bir denek olarak, 2015 yılından bu yana Besin Alerjisi Farkındalık Haftası’nın ülkemizde de kutlanmasına öncülük ettik. Özellikle çocukluk çağında daha sık görülen ve kişinin hayatını oldukça olumsuz etkileyen, hatta kimi hastalar için hayati risk teşkil eden besin alerjilerinin belirtilerinin daha iyi tanınmasını ve toplumsal farkındalığın arttırılmasını hedefliyoruz.” dedi.

Hazer Amani’nin mutfağa girerek hazırladığı menünün videosunu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.aid.org.tr/besinalerjisi2022/