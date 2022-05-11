11 May 2022 - 17:40- Belediyeler

Mamak Aile Merkezleri’nden Anneler Gününe Özel Gösteri!

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Mamaklı hanımların buluşma noktası haline gelen Aile Merkezleri’nde eğitim alan kursiyerler, Anneler Günü’ne özel gösteri düzenledi.
Mamak Aile Merkezleri’nden Anneler Gününe Özel Gösteri! mask
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Aile merkezleri, Mamaklı hanımların kendilerini geliştirdikleri Mamak’ın uğrak noktalarından… Bu kez kursiyerler, el becerileriyle değil, sahne gösterileri ile hünerlerini sergilediler. 

Halk oyunlarından çeşitli sahne gösterilerine kadar sergilenen birçok etkinlik, izleyenlerden tam not aldı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda anneler unutamayacakları bir gün yaşadı. 

Çeşitli yörelerden halk oyunları ile renklenen gösteride anne kız etkinlikleri de düzenlendi. 

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Anneler bizim baş tacımız. Bizler annelerimizin ruhlarıyla, onların bakış açılarıyla, onların çabasıyla gayretiyle varız. Bütün annelerin küçüğü büyüğü hepsinin ellerinden öpüyorum” dedi. 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise, “Mamaklı hanımlarımızın buluşma noktalarından olan aile merkezlerimizin kıymetli kursiyerlerinin böylesine güzel bir programla “Anneler Günü”nü kutlaması bizleri mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

11 May 2022 - 17:40 - Belediyeler

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