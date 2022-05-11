Yenikent Anne-Çocuk Oyun Evinde Anneler Günü Etkinliği!

Sincan Belediyesi örnek faaliyetlerinden biri olan Anne-Çocuk oyun evlerinde minikler keyifli vakit geçiriyor. Her gün birbirinden eğitici ve eğlenceli faaliyetlerin yanı sıra anneleriyle oyun oynayıp spor yapıyorlar.

Yenikent’te bulunan Anne Çocuk Oyun Evi bahçesi bu kez anneler için süslendi. Anne ve çocuklar “Anneler Günü” münasebetiyle kahvaltılı etkinlikte keyifli bir gün geçirdi. Çocuklar annelerine kendi elleriyle yaptıkları hediyelerini verirken Sincan Belediyesi de karanfil ve sertifika takdim etti. Eğlenceli oyunların da oynandığı etkinliğin ardından anne ve çocuklar günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Annelerin Mutluluğu da Görülmeye Değerdi

Anneler çocuklarıyla kaliteli zaman geçirdikleri oyun evinde bu kez kendileri için özel bir etkinlikte buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Anneler “Her zaman olduğu gibi bu özel günde de bizlere ve çocuklarımıza unutulmayacak bir gün yaşattılar.” sözleriyle Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile Yenikent Anne- Çocuk Oyun Evi öğretmenleri ve emeği geçenlere teşekkür etti.