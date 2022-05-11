Yenikent Anne-Çocuk Oyun Evinde Anneler Günü Etkinliği!

Sincan Belediyesi örnek faaliyetlerinden biri olan Anne-Çocuk oyun evlerinde minikler keyifli vakit geçiriyor. Her gün birbirinden eğitici ve eğlenceli faaliyetlerin yanı sıra anneleriyle oyun oynayıp spor yapıyorlar.
Yenikent’te bulunan Anne Çocuk Oyun Evi bahçesi bu kez anneler için süslendi. Anne ve çocuklar “Anneler Günü” münasebetiyle kahvaltılı etkinlikte keyifli bir gün geçirdi. Çocuklar annelerine kendi elleriyle yaptıkları hediyelerini verirken Sincan Belediyesi de karanfil ve sertifika takdim etti. Eğlenceli oyunların da oynandığı etkinliğin ardından anne ve çocuklar günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
Annelerin Mutluluğu da Görülmeye Değerdi
Anneler çocuklarıyla kaliteli zaman geçirdikleri oyun evinde bu kez kendileri için özel bir etkinlikte buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Anneler “Her zaman olduğu gibi bu özel günde de bizlere ve çocuklarımıza unutulmayacak bir gün yaşattılar.” sözleriyle Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile Yenikent Anne- Çocuk Oyun Evi öğretmenleri ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.