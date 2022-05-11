Çankaya'da 'Farklı Renkler Farklı Sesler’den Müzik Ziyafeti...

Çankaya Belediyesinin 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği ilk etkinlik Farklı Renkler Farklı Sesler Korosunun konseri oldu. Çankaya Belediyesinin 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikler devam ediyor. Özel gereksinimli bireylerden oluşan Farklı Renkler Farklı Sesler Korosu verdiği konserle dinleyenlere keyifli bir gece yaşattı.

2019 yılında Çankaya Belediyesi bünyesinde kurulan Farklı Renkler Farklı Sesler Korosu, karma yaş gruplarından özel gereksinimli bireyleri bir araya getirdi. Koro Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında verdiği üçüncü konseriyle dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Ortopedik, görme ve zihinsel engeli vatandaşlar ile süreğen hastalığa sahip bireylerin oluşturduğu koro “Aşan Bilir Karlı Dağın Ardını”, “Dido Nanino Dido”, “Yuh Yuh”, İki Keklik” gibi türküleri seslendirirken salonu dolduran vatandaşlar da türkülere hep bir ağızdan eşlik etti.