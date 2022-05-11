Mamak’tan Kitap Dostu Belediyecilik Hizmetleri...

Mamak Belediyesi, eğitim yatırımlarıyla çıtasını hızla yükseltiyor. Eğitime olan desteği her alanda görülen Mamak Belediyesinin, gençlere olan yatırım ve hizmetleri de günden güne artıyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, göreve geldiği günden bu yana kütüphanelerin açılması için adeta seferberlik düzenledi. Mamak’ın dört bir yanını 16 Uyanık Kütüphane. (Neşet Ertaş, Altınevler, Tenzile Erdoğan, Şehitlik, Amfi Tiyatro, Abidinpaşa, Üreğil, Zirvekent, Yunus Emre, Necip Fazıl, Akşemsettin, Kayaş, Nene Hatun, Akdere, General Zeki Doğan Uyanık Kütüphaneleri), 3 Bebek Kütüphanesi ile taçlandırdı. Öğrenciler, yetişkinler, öğretmenler ve araştırma görevlilerinin 7 gün 24 saat faydalanabileceği uyanık kütüphaneleri bir bir hayata geçirdi.

Mamak Belediyesi’nin Şehitlik, Akdere, Yeşilbayır Bebek Kütüphanelerinde bebeklerin görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncak ve dokunmatik kitaplar yer alıyor. Çocukların gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra uzmanlar tarafından ebeveynlere kişisel gelişim eğitimleri de veriliyor. 0-3 yaşındaki bebek ve ailelerinin yararlandığı kütüphaneler randevu sistemi ile hizmet veriyor.

Bebek kütüphanelerinde, düzenli olarak robotik kodlama ve masal etkinlikleri düzenleniyor.

Kütüphanelerden 160 bin kişi hizmet aldı

Açıldıkları günden itibaren 160 binin üzerinde kişiyi ağırlayan ve akıllı uygulamalara ev sahipliği yapan kütüphaneler, ders çalışmak ve araştırma yapmak isteyenlerin hayatını kolaylaştırıyor. Kütüphanelere üye sayısı 34 bin 395, kütüphanelerdeki kitap sayısı ise 62 bin 377…

Aynı anda 250 kişiye hizmet verebilen kütüphanelerde, kitapları planlı ve düzenli bir şekilde kayıt altında tutmak için Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce kullanıma sunulan “Kütüphane Otomasyon Programı (Koha)”dan yararlanılıyor.

Ziyaretçiler, giriş-çıkış yapmak için önceden belirlenen bir üyelik sistemine tabi tutuluyor. Farklı alanlarda pek çok kitap ve kaynak, kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Mamak Belediyesi, kütüphaneye gelen okuyucuları için ücretsiz çay, çorba ve kahve ikramı da yapıyor.

Yılın Kütüphane Dostu Belediyesi: Mamak

Mamak Belediyesi, kütüphaneleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Yılın Kütüphane Dostu Belediyesi” ödülüne layık görülmüştü. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mimar Turgut Cansever’in dediği gibi ‘Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder.’ Mamak Belediyesi olarak biz gelecek nesiller için çalışıyoruz.

En iyi şartlarda en iyi şekilde yetişmeleri, iyi eğitim almaları bizim en büyük önceliğimiz ve sorumluluğumuz. Hizmete açtığımız ve yapımı devam eden her projemizde bu anlayışın izlerini ve örneklerini görebilirsiniz. Çünkü biz, gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel mirasın, iyi bir eğitim olduğuna inanıyoruz” dedi.