Haktan: "Bu Şarkıyı Emniyet Müdürü Yazdı, Polis Memuru Besteledi"!

Sözleri Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’e, bestesi ise polis memuru Kurtuluş İlbasan’a ait yeni şarkısı Sen Yoksun’a klip çektiklerini anlatan Haktan, klibin tüm gelirlerinin de polis şehit ailelerine gideceğini açıkladı. 4-5 yeni projesinin olduğunu anlatan şarkıcı, düet defterini kapattığını da söyledi.
KLİBİN GELİRLERİ POLİS ŞEHİT AİLELERİNE
Haktan, “Yeni şarkımız ‘Sen Yoksun’u kliplendirdik. Sözleri Malatya Emniyet Müdürümüz Ercan Dağdeviren’e, bestesi de polis memuru arkadaşımız Kurtuluş İlbasan’ ait bu şarkımıza klip çektik. Klibi de değerli emniyet müdürümüzün oğlu Said Dağdeviren çekti. İki üç yıldır beklediğimiz bir projeydi. Gelirini de polis şehitlerinin ailelerine bağışlayacağız. Güzel bir çalışma oldu. 4-5 gün oldu klibimiz yayınlandı.
YENİ PROJELER YOLDA
Yeni projelerinin sırayla geleceğini ifade eden Haktan, “4-5 adet projemiz var. Olgunlaştıkça sevenlerimize haber vereceğiz. Hepsi de ayrı ayrı güzel işler olacak. Artık düet defterini kapattım. Yeterince eşlik ettiğimi düşünüyorum. İzmir benim memleketim. Burada olmaktan her zaman mutluluk ve gurur duyuyorum. İzmir’de olmaktan ve İzmirli olmaktan gurur duyuyorum. İzmir’e her geldiğimde sevenlerim beni yalnız bırakmıyorlar.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.