Deneyimli Gazeteciler Tecrübelerini Pursaklar’da Paylaşıyor...

14-29 Mayıs tarihleri arasında verilecek olan Basın Akademisinde tecrübeli gazeteciler; Cem Öğretir, Oya Eren, Melik Yiğitel, Zafer Şahin, Zafer Kiraz, Gökhan Gerçek ve Serkan Bayam seminer verecek.
Pursaklar Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi’nde yepyeni bir eğitim seminerleri dizisi başlıyor. Gazetecilik mesleğindeki farklı alanlardaki usta gazetecilerin dersler vereceği Medya Okulu’na katılan genç gazeteci ve gazeteci adayları, yeni ve özgün gazetecilik dilinin nasıl geliştirilebileceğini görüp, teorik eğitim alacak.
Medyada yaşanan değişime, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye, algı gücünü artırmaya, haber kaynağına ulaşma ve olaylara haberci gözüyle bakabilmeleri amacıyla deneyimlerin paylaşılacağı sistematik eğitimlerin verilmesi hedefleniyor.
Ücretsiz olarak verilecek olan eğitimlere katılmak isteyenler, Pursaklar Yaşam Merkezine gelerek başvuru yapabilecek. Eğitimlere düzenli katılım sağlayan kursiyerlere ise katılım belgesi verilecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.