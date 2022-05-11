11 May 2022 - 11:41- Belediyeler G: 11 May 2022 - 11:42

Ankara'nın Çocukları Pursaklar’da Doğayla Bağ Kurarak Öğreniyor...

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Pursaklar Belediyesi tarafından Ankara’nın kültürel değerlerine ev sahipliği yapan Endemik Vadi, il genelinde eğitim gören öğrencilerin ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor.
Ankara'nın Çocukları Pursaklar’da Doğayla Bağ Kurarak Öğreniyor... mask
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Tübitak projesi hazırlayan Keçiören Kardeşler Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, Ankara'nın kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla Ankara’ya özgü endemik bitkileri, Ankara Keçisi, Ankara Güvercini, Ankara Kedisi ve Ankara Tavşanı’nın bulunduğu Endemik Vadi’yi ziyaret etti.

Yeni nesil çocukların şehir ortamında doğayla doğrudan bağ kurma imkânı sunan Endemik Vadi’de öğrenciler, aldıkları doğrudan eğitimlerle gelişim sağlarken, endemik bitki ve endemik hayvanlarla vakit geçirmenin de keyfine vardı.

‘‘Çocuklarımız, hem öğreniyor hem de kendi ata domatesi tohumlarını saksılara ekiyor’’

Endemik Vadi’de çocukların eğitim alırken aynı zamanda toprakla içli dışlı olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Şehir hayatının her geçen gün çocukları topraktan uzaklaştırmasının önüne geçmek ve Ankara’nın kültürel değerlerine sahip çıkmak amacıyla Endemik Vadimizi hemşerilerimizin hizmetine açtık.

Farklı ilçelerden Endemik Vadimizi ziyaret gelen öğrencilerimizde, ilimizin kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olurken bir yandan toprakla doya doya vakit geçiriyor bir yandan da soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan endemik hayvanlarımızı da yakından tanıma fırsatı buluyor. Böylece Endemik Vadi’de doğal yaşam hakkında birebir bilgi sahibi olan çocuklarımız, akademik boyutta da yüksek başarı elde etmenin kapılarını aralıyor’’ dedi.

11 May 2022 - 11:41 - Belediyeler

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