Sincan Belediyespor u16 – u18 Takımları Gruplarında Şampiyon Oldu!

Sincan Belediyespor alt yapı takımları nefes kesen bir mücadele sergileyerek gruplarının şampiyonu oldular. U18 takımı ligde oynadığı toplamda 25 maçta 2 mağlubiyet 3 beraberlik alarak ligde grubunu lider bitirdi. Ancak Play offlar’da Türkiye Şampiyonasına gidemedi.
U16 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA
U16 takımı ise ligde oynadığı toplamda 21 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik alarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Ankara’ dan 4 takımın katıldığı Türkiye Şampiyonası’nın yapılacağı iller henüz belli değil.
ŞAMPİYONLARA KUPA
Sincan Belediyespor alt yapı sorumlusu Bülent Şen şampiyonluk kupalarını Kulüp Başkanı Süleyman Tarman’ı ziyaret ederek takdim etti. Tarman “Bülent Hocamız nezdinde, Tayfun, Serkan ve Yusuf Hocalarımıza ve gurur kaynağımız sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.