11 May 2022 - 11:45- Belediyeler G: 11 May 2022 - 11:46

Sincan Belediyespor u16 – u18 Takımları Gruplarında Şampiyon Oldu!

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Sincan Belediyespor U18 takımı ligde grubunu lider bitirirken, U16 takımı ise play offlarda son hafta maçını kazanarak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.
Sincan Belediyespor u16 – u18 Takımları Gruplarında Şampiyon Oldu! mask
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Sincan Belediyespor alt yapı takımları nefes kesen bir mücadele sergileyerek gruplarının şampiyonu oldular. U18 takımı ligde oynadığı toplamda 25 maçta 2 mağlubiyet 3 beraberlik alarak ligde grubunu lider bitirdi. Ancak Play offlar’da Türkiye Şampiyonasına gidemedi.

U16 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA 

U16 takımı ise ligde oynadığı toplamda 21 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik alarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Ankara’ dan 4 takımın katıldığı Türkiye Şampiyonası’nın yapılacağı iller henüz belli değil. 

ŞAMPİYONLARA KUPA 

Sincan Belediyespor alt yapı sorumlusu Bülent Şen şampiyonluk kupalarını Kulüp Başkanı Süleyman Tarman’ı ziyaret ederek takdim etti. Tarman “Bülent Hocamız nezdinde, Tayfun, Serkan ve Yusuf Hocalarımıza ve gurur kaynağımız sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.

11 May 2022 - 11:45 - Belediyeler

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