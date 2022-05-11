11 May 2022 - 12:09- Belediyeler G: 11 May 2022 - 12:10

Çocuklar Midillilerle Kahramankazan sokaklarında...

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Engelli bireylere yönelik yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Kahramankazan Belediyesi, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Midillilere binen engelli çocukların oluşturduğu kortej şehir turu atarken, engelli öğrencilerce yapılan resim ve eserlerden oluşan sergi hayran bıraktı.
Çocuklar Midillilerle Kahramankazan sokaklarında... mask
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Kahramankazan Belediyesi’nce, 10-16 Mayıs arasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. İlk olarak ilçedeki farklı engel türlerine sahip öğrenciler için yürüyüş düzenlendi.

Bu kapsamda midillilere binen çocukların da bulunduğu kortej ilçenin ana arterlerinde şehir turu yaptı. Cadde ve sokaklarda gezinen çocuklar hep bir ağızdan “biz de varız” sloganları atarken, farkındalık amacı yaşıyan döviz ve pankartlar taşıdı. Çocukları bu yürüyüşleri sırasında Kahramankazan Belediyesi yetkilileri ve ilçe protokolü de yalnız bırakmadı.

Kahramankazan Belediyesi önünde sona eren yürüyüş sonrasında engelli öğrenciler burada, şiirler okuyup şarkılar söyledi. Öğrencilere vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. Daha sonra Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Kafe’de, ilçedeki engelli öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı yapıldı.

Sergiyi gezen davetliler öğrencilerin hayal güçlerine ve eserlerine hayran kaldı. Serginin ardından öğrenciler ve aileleri ile davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Gün boyunca oldukça neşeli oldukları görülen çocukların sevinçleri görülmeye değerdi.

“Her zaman yanınızdayız” 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak ürettikleri tüm hizmet ve projeleri engelli bireyleri göz önünde bulundurarak hayata geçirdiklerini belirterek, “Tüm hizmetlerimizi engelli vatandaşlarımızın da yararlanabileceği şekilde üretiyoruz. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek, ilçemizdeki tüm hizmet ve haklardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak için çalışıyoruz.

Unutmayalım ki, yeter ki gönüller, yürekler engelli olmasın. En büyük engel sevgisizlik. Engelleri hep birlikte aşabiliriz” dedi. Böylesine anlamlı bir etkinliği gerçekleştirmekten dolayı duydukları mutluluğu dile getiren Oğuz, belediyelerinin her zaman tüm engelli bireylerin ve ailelerinin yanında olduğunu söyledi.

11 May 2022 - 12:09 - Belediyeler

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