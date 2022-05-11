Etimesgut Kültür ve Sanat Alanındaki Dönüşümüyle Nereden Nereye Dedirtiyor!

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, "1999'da belirlediğimiz hedefe adım adım ulaşıyoruz"

ETİMESGUT ARTIK KÜLTÜR VE SANAT ŞEHRİ

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, kültür ve sanatın her alanında etkinliklere ev sahipliği yapan Etimesgut'u kültür ve sanat şehrine dönüştürdüklerini söyledi. Demirel, "3 aylık yaz döneminde musiki korolarımızın 12 konseri, etiSEM birimlerimizin 6 sergisi, kültür merkezlerimizde 10 konferans, seminer, panelimiz, Ağustos ayı sonunda Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivalimiz var" dedi.

NEREDEN NEREYE GELDİK?

Demirel sözlerini şöyle sürdürdü:"1999 yılında bir tek tesisi dahi bulunmayan, Etimesgut'un önüne "Etimesgut Kültür ve Sanat Şehri olacak' hedefi koyduk. Bu hedefi koyarken birçok kişi yadırgadı. İlçede kültür sanat etkinlikleri bir yana belediyenin toplantı yapacak salonu dahi yoktu. Belediye etkinlikleri, dernek toplantıları, parti kongreleri tesis eksikliği nedeniyle kahvehane ve lokallerde dar kapsamda yapılıyordu.

Belediyenin düzenlediği salon konserleri de Ulus'taki Resim Heykel Müzesi Salonu'nda gerçekleştiriliyordu. her biri farklı etkinlikler için kullanılabilen Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezimizi açtık. Merkezimizde yılda bine yakın etkinlik gerçekleştiriliyor. Bünyesinde konferans salonu ve etkinlik alanlarının yer aldığı Kent Konseyi Binamızı kazandırdık. Her yıl yüzlerce programa ev sahipliği yapıyor.

Türk Tarih Müzesi ve Parkı'mızda 650 kişilik çağdaş bir çok amaçlı salon ve 1500 kişilik amfi alanı kazandırdık. Müzemiz, ulusal ve uluslararası birçok akademik panel, seminer konferans ve sergilerin adresi haline geldi. Türk Beyleri Kent Meydanımızla büyük festivalimize, konser ve fuarlara ev sahipliği yapıyoruz".

100. YIL CUMHURİYET KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ

Demirel başkentin en kapsamlı kültür ve sanat merkezi inşaatının devam ettiğini de ifade ederek, " Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'te resmi açılışın yapacağımız 100. Yıl Cumhuriyet Kültür ve Sanat Merkezimiz de tiyatro ve konser salonları, kütüphanesi ve sergi alanlarıyla kültür ve sanatsal birçok etkinliğin yeni adresi haline gelecek" dedi.