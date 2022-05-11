11 May 2022 - 17:45- Belediyeler

Başkan Altınok: Keçiören Öğrenciler İçin Bir Nimet...

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Kariyer Günleri’nin açılışına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı.
Başkan Altınok: Keçiören Öğrenciler İçin Bir Nimet... mask
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Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 16. Öğrenci Etkinlikleri Haftası kapsamında Sektörle Buluşma ve Kariyer Günleri düzenlendi. Açılışta katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Programın yapılmasına katkı sunan Ziraat Fakültesi Dekanımıza, öğrencilerimize ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Devletlerin, milletlerin geleceği çoklukları ve gençlerdir. Ne ekersek, dikersek onun karşılığını alırız. Belediyecilik sadece asfalt yol değildir. Belediyecilik gelişti ve hizmet çeşitliliği arttı. Keçiören Belediyesi olarak bağ, bostan, meyve bahçesi ve akvaryum gibi çok çeşitli hizmet ve tesissilerimiz var. Bunların da tamamı Ziraat Fakültemizin ilgi alanına giriyor. Bu bakımdan öğrencilerimiz için de Keçiören bir nimet.” dedi.

Konuşmasında pandemiyle birlikte gıdanın önem kazandığına da vurgu yapan Başkan Altınok şunları kaydetti:

“Çölde kalsak altın, pırlanta, dolar, avro ve gıda teklif etseler gıdayı tercih ederiz. Öte yandan doğal gıdalarımız da önemli. Ata tohumumuzu da Keçiören’de çoğaltıyoruz. Sağlıklı yaşamın temelinde sağlıklı gıda vardır. Dünyada hangi ülkede dört mevsim var? En lezzetli gıdalar bu topraklarda yetişiyor.

Çünkü dört mevsim gibi bir nimetimiz var. Bize düşen vatanımız karış karış işlemektir. Bu konuda pratiğe zaman ayırmak ve bu alanı genişletmek lazım. Vatan sevgisi vatana hizmetle ölçülür. Bu etkinliğin hayırlı olmasını, Gençlerimizin gelişmelerine vesile olmasını diliyorum.”

Programda gıda ve tarım sektöründe faaliyet gösteren birçok firma da tanıtım stantları açarak çalışma alanlarına ilişkin katılımcılara bilgiler verdi. Protokol üyeleri de açılış konuşmalarının ardından stantları gezdiler.

11 May 2022 - 17:45 - Belediyeler

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