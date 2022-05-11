YSK seçime girecek partileri açıkladı! 27'ye yükseldi...

ANKARA (İGFA) - Seçimlere katılabilecek parti sayısı 27'ye yükseldi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nca Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, daha önce 24 olan seçime katılabilme yeterliliğine sahip partilere Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi'nin de eklenmesiyle seçime katılabilecek parti sayısı 27'ye yükseldi.

Kararda; TBMM'de grubu bulunan partiler olarak AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin olduğu hatırlatıldı.

Seçimlere katılabilecek partiler alfabetik sıraya göre şöyle belirlendi:

Adalet Partisi, AK Parti, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi.

Öte yandan nüfusu 2 binin altına düştüğü için 2014'te köy statüsüne düşürülen, yürütülen yargı sürecinin ardından yeniden beldeye dönüştürülmesine karar verilen Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga Beldesi'nde 3 Temmuz'da yapılacak seçime ilişkin karar da aynı sayılı kararda yayımlandı.

Söz konusu YSK Başkanlığı'nın kararına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.