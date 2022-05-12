Altındağ’da Hıdırellez Coşkusu Yaşandı!

Hıdırellez heyecanı Altındağ’da yaşandı. Başkent Millet Bahçesi’nde Altındağlı kadınlar, baharın gelişini gönüllerince eğlenerek kutladı. Kadınlar Hıdırellez ritüellerini de yerine getirdi. Dilek çarkı çeviren kadınlar, dilek ağacına niyetlerini astı.
“HIDIRELLEZ DEMEK, TOPLUMSAL BİRLİKTELİK DEMEK…”
Hıdırellezin toplumsal birlikteliği güçlendirmek için anlamlı bir gün olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Hıdırellez, Türk dünyasının ortak değerlerinin yaşatıldığı önemli bir gün olmasının yanı sıra, dünyaya yayılan Türk kültürünün buluşma noktalarından biridir. Hıdırellez demek, toplumsal birliktelik demektir.
Toplumsal birlikteliğimizin devamı için ve bu birlikteliğimizi güçlendirmek için kültürümüze, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmak, onları yaşatmak ve mutluluğumuzu paylaşmak çok önemli... Altındağ Belediyesi olarak bu konunun öneminin farkındayız” dedi.
Başkan Balcı “Kış mevsiminin ağırlığını üzerimizden atmak, tabiatın uyanışını, baharı kutlamak ve bu sevinci hep beraber yaşamak için Millet Bahçesi’nde bir araya gelen tüm vatandaşlarımıza, tüm renkleriyle ve sıcaklığıyla yaşanacak bahar ayları diliyorum” ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.