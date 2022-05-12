Diyete Uygun Dondurma Tarifi! Yazın Vazgeçilmezi Hiç Kuşkusuz Dondurma! Peki Dondurma Yerken Dikkat Etmemiz Gerekenler Neler?

Diyetisyen ve Fitoterapi Uzmanı Fulya Kayar konu hakkında bilgiler verdi. Besleyici gibi görünse de hazır dondurmalar aslında çoğunlukla meyveden değil meyvenin suyundan ve şeker ile yapıldığı için kan şekerinde ani yükselmelere sebep olabiliyor. Özellikle diyabet hastalarının bu konuda dikkatli olmaları gerek.

1 Top sossuz dondurma yaklaşık 120 kaloridir. Maraş dondurması ise yağ oranı daha fazla olduğu için 200 kaloridir. Besin içeriğini incelediğimiz zaman %45 Karbonhidrat %8 Protein %47 Yağ dan meydana gelir.

Dondurma külahınn kalorisi ise sizi üzebilir. 1 adet külah 150 kalori. Üstelik bu kalori karbonhidrattan geliyor. Yani 1 külah ile yaklaşık 2-3 dilim ekmek kadar kalori almış oluyoruz.

Dondurma ara öğün yerine tüketilmeli. Diyet yapanlar programında 1 porsiyon meyve + 1 porsiyon kuruyemiş örneğin 1 elma + 7 badem yerine dondurma kullanabilir.

Haftada 2 gün 2 top dondurma tüketmenin bir sakıncası yok. Gün içinde bol su tüketerek metabolizma hızınıza katkı sağladığınızda ise harika olur. Hayat dengeden ibarettir. Her besinin fazlası zarar olduğu gibi dondurmada da porsiyon kontrolü sağlayarak tükettiğimizde kilo aldırmaz. Hatta dondurmayı evde yaparsak sağlıklı ve besleyici bir besin haline getirmiş oluruz.

Diyete Uygun Dondurma Tarifi

Malzemeler

1 orta boy olgunlaşmış muz

5 orta boy çilek

1 tatlı kaşığı bal

4 yemek kaşığı yoğurt susuz

1 muz ve 5 adet çileği geceden doğrayıp dondurucuya koyun. En az 6-7 saat dondurucuda bekledikten sonra içine 4 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı bal ekleyip blenderdan geçirin. Donduracağınız kaba koyup 5-6 saat daha dondurucuda beklettikten sonra dondurmanız hazır.