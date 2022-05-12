10 Vali Görevden Alındı 10 Vali Yer Değiştirdi... Valiler Atama Kararnamesi Resmi Gazetede!

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 10 vali görevden alınırken, 10 ilin valisi yer değiştirdi, 3 ilçe kaymakamı ise vali oldu. Yayımlanan kararname ile 10 ilin valisi yer değiştirdi. 10 validen 9'u Vali Mülkiye Başmüfettişliği'ne, 1'i ise Teftiş Kurulu'na getirilerek yerlerine yeni valiler atandı.
Yeni kararname ile Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir’e, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat’a, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde’ye vali oldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güren Yiğitbaşı Afyonkarahisar’a, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne’ye, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu’ya, Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak’a, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın’a, Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli’ye Vali olarak atandı.
Kararname ile vekaleten görev yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Volkan Barış Göçmez asaleten atandı.
Söz konusu atama kararlarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.