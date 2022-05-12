12 May 2022 - 22:30- Gündem

10 Vali Görevden Alındı 10 Vali Yer Değiştirdi... Valiler Atama Kararnamesi Resmi Gazetede!

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ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
10 Vali Görevden Alındı 10 Vali Yer Değiştirdi... Valiler Atama Kararnamesi Resmi Gazetede! mask
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 10 vali görevden alınırken, 10 ilin valisi yer değiştirdi, 3 ilçe kaymakamı ise vali oldu. Yayımlanan kararname ile 10 ilin valisi yer değiştirdi. 10 validen 9'u Vali Mülkiye Başmüfettişliği'ne, 1'i ise Teftiş Kurulu'na getirilerek yerlerine yeni valiler atandı.

Yeni kararname ile Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir’e, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat’a, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde’ye vali oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güren Yiğitbaşı Afyonkarahisar’a, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne’ye, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu’ya, Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak’a, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın’a, Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli’ye Vali olarak atandı.

Kararname ile vekaleten görev yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Volkan Barış Göçmez asaleten atandı.

Söz konusu atama kararlarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

12 May 2022 - 22:30 - Gündem

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