Mamak’ta Ücretsiz Psikososyal Destek!

Mamak Belediyesi sadece şehri inşa etmiyor. Önce insan diyerek, insan odaklı belediyecilikle vatandaşlarının yanında duruyor. Mamak Belediyesi bünyesinde oluşturulan Aile Danışma Merkezi yeni evlenen gençler başta olmak üzere başvuru yapan herkese psikolojik danışmanlık ,rehberlik ve seminer hizmeti veriyor.

Şu ana kadar sağlıklı beslenme, aile danışmanlığı ve psikososyal destek alanlarında ücretsiz olarak 2207 kişiye hizmet verildi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Herkesin desteğe ihtiyacı olabilir. Şehrin karmaşasında her zaman insanlarımızın yanında olduğumuz, psikologlarımızla, diyetisyenlerimizle onlara elimizden gelen desteği vereceğimizi ifade etmek isterim” diye konuştu.