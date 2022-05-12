Mamak’ta Ücretsiz Psikososyal Destek!

Mamak Belediyesi sadece şehri inşa etmiyor. Önce insan diyerek, insan odaklı belediyecilikle vatandaşlarının yanında duruyor. Mamak Belediyesi bünyesinde oluşturulan Aile Danışma Merkezi yeni evlenen gençler başta olmak üzere başvuru yapan herkese psikolojik danışmanlık ,rehberlik ve seminer hizmeti veriyor.
Şu ana kadar sağlıklı beslenme, aile danışmanlığı ve psikososyal destek alanlarında ücretsiz olarak 2207 kişiye hizmet verildi.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Herkesin desteğe ihtiyacı olabilir. Şehrin karmaşasında her zaman insanlarımızın yanında olduğumuz, psikologlarımızla, diyetisyenlerimizle onlara elimizden gelen desteği vereceğimizi ifade etmek isterim” diye konuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.