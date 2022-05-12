Mamaklı Hanımlar El Emeği Göz Nuru Eserler Ortaya Çıkarıyor!

Kayaş Aile Merkezi kursiyerleri ise yazı sukulent dikimiyle karşıladı. Saksılara topraklar koyuldu, sukulentler özenle dikildi. Minik sukulentler, görenleri hayran bıraktı.
Seğmen Konağı Bilim Sanat Merkezi’nde ise ahşap organizer dekor süsleme etkinliği yapıldı. Çok amaçlı tasarlanan kutular özenle hazırlandı.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bizler Mamaklı hanımların kendilerini geliştirmesini önemsiyoruz. Aile merkezlerinde düzenlenen kurslarda Mamaklı hanımlar hem öğreniyor hem de eğleniyorlar. Hep birlikte Mamak’ı çok daha iyi noktalara taşıyacağız” diye konuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.