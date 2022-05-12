Mamaklı Hanımlar El Emeği Göz Nuru Eserler Ortaya Çıkarıyor!

Kayaş Aile Merkezi kursiyerleri ise yazı sukulent dikimiyle karşıladı. Saksılara topraklar koyuldu, sukulentler özenle dikildi. Minik sukulentler, görenleri hayran bıraktı.

Seğmen Konağı Bilim Sanat Merkezi’nde ise ahşap organizer dekor süsleme etkinliği yapıldı. Çok amaçlı tasarlanan kutular özenle hazırlandı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bizler Mamaklı hanımların kendilerini geliştirmesini önemsiyoruz. Aile merkezlerinde düzenlenen kurslarda Mamaklı hanımlar hem öğreniyor hem de eğleniyorlar. Hep birlikte Mamak’ı çok daha iyi noktalara taşıyacağız” diye konuştu.