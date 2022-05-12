12 May 2022 - 22:31- Gündem

Başkan Kılınç’tan Ankara çıkarması

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21 milyon euro’luk Fritt Projesi ve 7 milyon euroluk Gürlevik İsale Hattı Yenileme Projesi başta olmak üzere Milyonluk projeleri şehrimize kazandıran ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla Adıyaman halkının gönlüne taht kuran Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç Şehre yatırım, istihdam ve projeler getirmek için iki gündür Ankara’da kurumların kapısını aşındırdı.
Başkan Kılınç’tan Ankara çıkarması mask
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ADIYAMAN İGFA- Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman'a yeni projeler kazandırılması için iki gündür Ankara’da çeşitli temaslarda bulundu öncelikle istihdam, ulaşım ve GES yatırımları konusunda önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Ankara'daki temaslarına Kalkınma Ajansı ziyaretiyle başlayan Başkan Kılınç, burada Kalkınma Ajansı Genel Müdürü Barış Yeniçeri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kalkınma Ajansı Genel Müdürü Yeniçeri ile yaptığı görüşme hakkında bilgi veren Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile hayata geçirilecek olan ve bin 500 kişinin istihdam edileceği Ayakkabıkent için mali destek istediklerini, Modüler Kütüphane için de verecekleri destekten dolayı teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Kalkınma Ajansı ziyaretinden sonra Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)'yi makamında ziyaret eden Başkan Kılınç, burada da Adıyaman için çok önemli olan GES projesine destek istedi. Ziyarette alınan kararla ilgili bilgi veren Başkan Kılınç, "TEİAŞ Genel Müdürü Sayın Orhan Kaldırım'ı ziyaret ederek 4.6 megavatlık GES projemize destek istedik. Genel Müdürümüze ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Adıyaman için var güçleriyle çalışmaya devam edeceğini söyleyen Başkan Kılınç, bu konuda kendilerine destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ettiğini belirtti.

Başkan Kılınç Günün sonunda
TBBM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ve Ak Parti Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Ejder Açıkkapı ile bir araya geldi.

12 May 2022 - 22:31 - Gündem

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