Çankaya'da "Engelsiz" Müzik ve Dans!

Çankaya Belediyesi, engelli bireylerin ve ailelerinin sorunlarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla pek çok etkinliği Ankaralılarla buluşturmaya devam ediyor. Çankaya Belediyesinin 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği etkinlerinin adresi Çankaya Belediyesi Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi oldu.
Engelsiz Merkezin öğrencileri yıl boyunca hazırladıkları tiyatro, dans ve müzik gösterileriyle hem Anneler Günü'nü hem de Engelliler Haftası'nı kutladı. Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi’nde yer alan Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi’nde kutlamalar, spor atölyesinin “Terazi Lastik Jimnastik” gösterisi ile başladı.
Merkezin öğrencileri jimnastikteki gelişimlerini parkur oyunlarıyla gösterdi. Müzik ve mini konserlerle devam eden etkinlik, “Küçük Kara Balık” tiyatro oyunu ve “Yaramaz Kedi Rondo" müzikali ile sürdü. Aşık Veysel Müzik ve Dans Atölyesi'nin Halk Dansları gösterisi ile “Çılgın Ritimler” bateri performansı izleyicilerden büyük alkış aldı.
ANNELERE HEDİYE
Merkezin öğrencileri yıl boyunca hazırlandıkları gösterilerinin ardından yorgunluklarını da dans ve konserle attı. Öğrenciler, Gazi Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı konser öncesinde, kendi el emeği ile yaptıkları hediyeleri de annelerine verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.