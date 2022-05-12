Pursaklar’da Yollar Nakış Nakış İşleniyor!

Sıcak havaların etkisini göstermesi ile birlikte yol yenileme çalışmalarına hızlı bir giriş yapan Pursaklar Belediyesi, ilçenin birçok noktasında asfalt, kilitli parke taşı ve beton yol çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

ASKİ, EnerjiSA, Telekom ve BaşkentGaz tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan ve büyük tahribata uğramış yollarda yenileme çalışmalarına öncelik veren Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kilitli parke taşı, beton yol ve sıcak asfalt serimi yapıyor.

Sokakların fiziki yapısına göre çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, sokaklarda gerçekleştirilen çalışmalarda ilçede tahrip olmuş yolları, ülke genelinde de büyük ilgi gören farklı renk ve motiflerdeki kilitli parke taşlarını özenle döşeyerek ilçeye estetik bir görüntü kazandırıyor.

‘‘İhtiyaç dâhilindeki sokaklarımızı kısa sürede tamamlayarak yollarımızı Pursaklar’a yakışır ve konforlu hale getireceğiz’’

Mahallelerdeki ulaşımı, sorunsuz ve güvenli hale getirmek için büyük gayret ve çaba gösterdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Altyapı çalışmaları nedeniyle tahrip olmuş sokaklarımıza öncelik vererek belli bir program dâhilinde yollarımızı yenilemek için çalışmalarımıza başladık. Yolun durumuna göre, bazı yerlere yama, bazı yerlere asfalt ve beton yol, bazı yerlere de kilit taşı yapacağız. İhtiyaç dâhilindeki sokaklarımızı kısa sürede tamamlayarak yollarımızı Pursaklar’a yakışır ve konforlu hale getireceğiz’’ dedi.

Belediye yetkilileri, yol yenileme takviminde yer alan bazı sokaklarda, Aski başta olmak üzere diğer firmaların altyapı çalışmalarını tamamlamalarını beklediklerini açıkladı.