12 May 2022 - 11:44- Belediyeler G: 12 May 2022 - 11:45

Pursaklar’da Yollar Nakış Nakış İşleniyor!

ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi, bahar aylarının gelmesi ile birlikte ulaşım kalitesini artırmak amacıyla ihtiyaç duyulan her noktada yol yenileme çalışmaları yürütüyor.
Pursaklar’da Yollar Nakış Nakış İşleniyor! mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sıcak havaların etkisini göstermesi ile birlikte yol yenileme çalışmalarına hızlı bir giriş yapan Pursaklar Belediyesi, ilçenin birçok noktasında asfalt, kilitli parke taşı ve beton yol çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

ASKİ, EnerjiSA, Telekom ve BaşkentGaz tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan ve büyük tahribata uğramış yollarda yenileme çalışmalarına öncelik veren Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kilitli parke taşı, beton yol ve sıcak asfalt serimi yapıyor.

Sokakların fiziki yapısına göre çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, sokaklarda gerçekleştirilen çalışmalarda ilçede tahrip olmuş yolları, ülke genelinde de büyük ilgi gören farklı renk ve motiflerdeki kilitli parke taşlarını özenle döşeyerek ilçeye estetik bir görüntü kazandırıyor.  

‘‘İhtiyaç dâhilindeki sokaklarımızı kısa sürede tamamlayarak yollarımızı Pursaklar’a yakışır ve konforlu hale getireceğiz’’

Mahallelerdeki ulaşımı, sorunsuz ve güvenli hale getirmek için büyük gayret ve çaba gösterdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Altyapı çalışmaları nedeniyle tahrip olmuş sokaklarımıza öncelik vererek belli bir program dâhilinde yollarımızı yenilemek için çalışmalarımıza başladık. Yolun durumuna göre, bazı yerlere yama, bazı yerlere asfalt ve beton yol, bazı yerlere de kilit taşı yapacağız. İhtiyaç dâhilindeki sokaklarımızı kısa sürede tamamlayarak yollarımızı Pursaklar’a yakışır ve konforlu hale getireceğiz’’ dedi.

 Belediye yetkilileri, yol yenileme takviminde yer alan bazı sokaklarda, Aski başta olmak üzere diğer firmaların altyapı çalışmalarını tamamlamalarını beklediklerini açıkladı.

12 May 2022 - 11:44 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Pursaklar Belediyesi’nden Engelliler Haftasında Piknik Şöleni... mask
Pursaklar Belediyesi’nden Engelliler Haftasında Piknik Şöleni...
Çankaya'da "Engelsiz" Müzik ve Dans! mask
Çankaya'da "Engelsiz" Müzik ve Dans!
Etimesgut'ta Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok! mask
Etimesgut'ta Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok!
Mamaklı Hanımlar El Emeği Göz Nuru Eserler Ortaya Çıkarıyor! mask
Mamaklı Hanımlar El Emeği Göz Nuru Eserler Ortaya Çıkarıyor!
Mamak’ta Ücretsiz Psikososyal Destek! mask
Mamak’ta Ücretsiz Psikososyal Destek!
Altındağ’da Hıdırellez Coşkusu Yaşandı! mask
Altındağ’da Hıdırellez Coşkusu Yaşandı!
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL