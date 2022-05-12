Mamaklılar Bahar Şenliğinde Buluştu!

Mamak Yavuz Sultan Selim Ortaokulu’nun düzenlediği “Bahar Şenliğinde” öğrenciler hem eğlendi hem de okulları için kermes düzenleyerek katkı sağladı. Bahar Şenliği programında öğrenciler danslar ve halk oyunlarıyla hünerlerini sergilerken, Mamak Mehter Takımı da marşlarıyla kulakların pasını sildi.

Okul bahçesinde 10'dan fazla stant kuruldu, gözleme, el yapımı tatlı, soğuk içecek, cup cake, el açması börekler, yaprak sarmaları ve tekstil ürünleri rağbet gördü. Aynı zamanda öğrencilerin “15 Temmuz” ve “Pandemi” ile ilgili yaptıkları faaliyetler de okulda sergilendi. Öğrenciler tarafından tasarlanan maketler, yapılan resimler sergiyi gezenlerden tam not aldı.

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Bu güzel bahar şenliğinde çocuklarımızla buluştuğumuz için mutluyuz. Eğitime destek adına yapılan kermes için de emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

Ayrıca Bahar Şenliğinde yapılan çekilişle günün anısına bisiklet, tablet, akıllı saat, ışıklı paten, kulaklık gibi birçok hediye edildi.