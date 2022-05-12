Azerbaycan'dan Ahmet Cevad Anıtına Nuri Paşa Jesti Geldi!

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de, "Talep gelmesi durumunda Bakü Azneft Meydanına yakışır büyüklükte at üzerinde Nuri Paşa Anıtı'nı heykel atölyemizde yapmaktan memnuniyet duyarız" dedi.

Etimesgut Belediyesi tarafından Türk Tarih Müzesi ve Parkı'na Çırpınırdın Karadeniz şiirinin ve Azerbaycan milli marşının yazarı merhum Ahmet Cevat'ın heykelinin dikilmesi iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını daha güçlendirdi. Ahmet Cevat Heykeli Azerbaycan'da memnuniyetle karşılandı.

AZERBAYCAN MECLİSİ'NDE KONUŞULDU

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Fazıl Mustafa konuyu meclis gündemine taşıdı, Mustafa, “Ankara'da bağımsızlık şairimiz Ahmet Cevat'a güzel bir heykel dikildi. Bu, Türkiye'den Azerbaycan'a kardeşçe bir hediyedir. Ne harika bir davranış. Şimdi sıra bizde.

Buna değerli bir kardeşçe adımla karşılık vermenin zamanı gelmedi mi? Azerbaycanlı kurtarıcı Nuri Paşa'nın Bakü'deki Azneft Meydanı'nda at sırtında heykeli! Biz Ahmed Cevad'a ne kadar seviniyorsak, Türkiye'deki kardeşlerimiz de o kadar seviniyor." diye konuştu.

ÇOK MEMNUN OLDUK

Bu açıklamayı Başkan Enver Demirel karşılıksız bırakmadı. Demirel şunları kaydetti: "Türk Tarih Müzemizde Azerbaycan Milli Marşının yazarı, İstiklal şairi merhum Ahmed Cevad'ın heykelinin açılışının Azerbaycan Milli Meclisi’nde gündeme gelmesi ve kardeşçe bir hediye olarak görülmesi bizleri çok memnun etmiştir.

Ahmed Cevad'ın heykeline kardeşçe karşılık vermek amacıyla; tarihimizde önemli yere sahip olan, 15 Eylül 1918'de Bakü'yü Bolşevik-Ermeni çete ve silahlı birliklerinden kurtaran Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa'nın heykelinin Bakü'deki Azneft Meydanı'na dikilmesi önerisi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir.

Etimesgut Belediyesi olarak, Bakü'ye yapılması önerilen Nuri Paşa'nın heykelinin yapımını ve dikimini üstlenmekten büyük memnuniyet duyacağımızı belirtmek istiyorum. Tek Millet İki Devlet Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini daha da pekiştirmek, tarihi bağlarının daha da güçlendirecek her türlü gerekli katkı sağlamaya ve işbirliğine hazırız. Azerbaycan kardeşlerime sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum".

TARİHİMİZ ORTAK

Azerbaycan'la ortak tarih vurgusu yapan Demirel, "Azerbaycan'la aynı tarihe sahibiz, geçmişimiz, geleceğimiz, acımız sevincimiz birdir. Heykelini diktigimiz Ahmet Cevat da Nuri Paşa da ortak değerimiz, tarihi kahramanlarımızdır. Ahmet Cevat'ı biz nasıl sahipleniyorsak kardeş Azerbaycan da Nuri Paşayı sahipleniyor, 104 yıl sonra da saygıyla rahmetle anıyor" dedi.

Demirel, müzede sergilenen 207 heykelin kurdukları heykel atölyesinde yaptıklarını hatırlatarak, "Talep gelmesi durumunda Bakü Azneft Meydanına yakışır büyüklükte at üzerinde Nuri Paşa heykelini heykel atölyemizde yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

NURİ PAŞA UNUTULMADI

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü, 15 Eylül 1918'de Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtaran, Kafkas İslam Ordusu komutanı Nuri Paşa, 104 yıl sonra bile Azerbaycanlılar tarafından saygı ve minnetle anılıyor.