12 May 2022 - 17:00- Belediyeler

Keçiören’de Çevre İçin Rekor Pil Toplandı!

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Keçiören Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, ‘Atık Pil Toplama Kampanyası’ kapsamında 1.170 kilogram atık pil toplayarak önemli bir başarıya imza attı.
Keçiören’de Çevre İçin Rekor Pil Toplandı! mask
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Keçiören Belediyesi geri dönüşüm birimi personelleri okuldaki pilleri tartarak teslim alırken, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da çevreyi korumak için sabırla pil toplayan öğrencileri, velileri ve onlara rehberlik eden öğretmenleri tebrik etti.

Keçiören Belediyesinin okullarla iş birliği içinde atık pilleri kaynağında toplayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek için düzenlediği Atık Pil Toplama Kampanyası 2021 yılının Kasım ayından beri devam ederken, geçtiğimiz günlerde sona erdi. Kampanya dâhilinde en çok pil getiren öğrenciler 184 kilogram ile Yusuf Birbilen, 139 kilogram ile Ece Safiye Özmen, 73,5 kilogram ile Edanur Beyaz oldu. Dereceye giren öğrenciler için önümüzdeki günlerde ödül töreni düzenlenecek. ​

12 May 2022 - 17:00 - Belediyeler

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