12 May 2022 - 17:00- Belediyeler

Göçmen Kuşlar ABB’nin Yaptığı Yuvaları Tercih Ediyor...

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Başkent’te çevre dostu çalışmalarına hız kesmeden devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, göçmen kuşları da unutmayarak doğa dostu yeni bir uygulamaya imza attı.
Göçmen Kuşlar ABB’nin Yaptığı Yuvaları Tercih Ediyor... mask
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Başkent’te çevre dostu uygulamalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi   göçmen kuşlar için de doğa dostu bir projeye imza attı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Doğa Araştırmaları Derneği ile yürüttüğü ‘Çiftçi Dostu Kuşlarla Tarım Daha Güvenli Projesi’ kapsamında leylekler için Güdül ve Beypazarı’nda belirlenen 17 noktaya yuva yapıldı. Kuluçka döneminde bulunan leylekler yuvaları kullanmaya başladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı kendi atölyelerinde atık malzemelerden geri dönüştürülerek üretilen materyalleri kullanarak leylek yuvaları yaptı. Doğa Araştırmaları Derneği ile iş birliği yapan Büyükşehir Belediyesi, 17 adet yuvayı Beypazarı ve Güdül’de belirlenen mahallelere monte etti.

BEYPAZARI’NDAKİ LEYLEK YUVALARI DOLMAYA BAŞLADI

İlkbahar mevsiminin başlamasıyla güneyden kuzeye göç eden göçmen kuşların güzergâhı üzerinde bulunan alanlarda özel yaşam alanları oluşturmak isteyen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, atıl durumda bulunan demirlere yuvarlak form vererek ve budanmış ağaç dallarıyla süsleyerek yuva haline getirdi.

Doğa Araştırmaları Derneği ile ‘Çiftçi Dostu Kuşlarla Tarım Daha Güvenli Projesi’ kapsamında yürütülen ortak çalışma ile Beypazarı’nın Akçakavak Mahallesi’ne monte edilen leylek yuvaları kuluçka dönemi nedeniyle dolmaya başladı. 

AMAÇ: GÖÇMEN KUŞLARIN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR ORTAMDA YAŞAMASINI SAĞLAMAK

Leylek ve diğer kuş türlerinin neslinin korunması ve sağlıklı ortamlarda yaşamaları için Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaptıklarını belirten Doğa Araştırmaları Derneği üyesi ve Çiftçi Dostu Kuşlarla Tarım Daha Güvenli Projesi Asistanı Ahmet Furkan Ton, şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteği ile yürütülen Çiftçi Dostu Kuşlarla Tarım Daha Güvenli Projesi kapsamında Ankara’nın farklı ilçelerinde leylek yuvaları ve farklı kuş türlerine yuvalar yapıyoruz. Bugün de Beypazarı’nın Akçakavak Mahallesi’ne monte ettiğimiz leylek yuvalarını inceliyoruz. 2 tane leyleğimiz yuvasını sahiplendi. Kontrol gözlemlerini de yapacağız. Projemizin temel amacı popülasyonu azalan kuş türlerini canlandırarak onların popülasyonunu artırmak.”

Beypazarı Akçakavak Mahallesi’nde yaşayan İrfan Nacak ise leyleklerin yuvaları kullanmaya başladığını belirterek, “Ankara Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu leylek yuvalarını çok beğendim. Birkaç yere daha yapılmasını istedik. Yüksek direklere yapılan yuvalardan 2 tanesine leylekler geldi ve onları görünce hepimizin içi kıpır kıpır oldu. Leylek yuvası yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

12 May 2022 - 17:00 - Belediyeler

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