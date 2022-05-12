12 May 2022 - 17:01- Gündem

Kaşıkçı Elmas'a 'Milli' Açıklama...

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Milli Saraylar'dan Kaşıkçı Elması çalındı iddialarına açıklama geldi. Milli Saraylar, eserin 2,5 yıldır Topkapı Sarayı'nda sergilendiğini açıkladı.
Kaşıkçı Elmas'a 'Milli' Açıklama... mask
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ANKARA (İGFA) - Tarihi elmasların en büyüğü ve en meşhurlarından biri olan 86 karatlık Kaşıkçı Elması’nın Topkapı Sarayı’ndan çalındığı iddiaları üzerine Milli Saraylar “Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı’nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü’nde sergilenmektedir” açıklaması yapıldı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kaşıkçı Elması’nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili gerçek dışı iddialar, Türkiye turizminin canlanmaya başladığı şu günlere hareketliliği baltalamaya yönelik maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir. Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır” ifadelerine yer verildi.

Hatırlanacağı gibi çevresi 49 adet çift sıra halinde iri pırlantayla süslenmiş, 86 karatlık Kaşıkçı Elması’nın, sergilendiği Topkapı Sarayı’ndan çalındığı iddiası sosyal medyada gündem olmuştu.

12 May 2022 - 17:01 - Gündem

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