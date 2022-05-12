'Merkez'in Rezervleri Arttı!

Merkez Bankası tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. 6 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 621 milyon dolar artışla 66 milyar 19 milyon dolara yükseldi. Brüt rezervler, 29 Nisan'da 65 milyar 398 milyon dolar seviyesindeydi.
Böylelikle Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 6 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 794 milyon dolar artışla 106 milyar 865 milyon dolardan 107 milyar 659 milyon dolara yükseldi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 174 milyon dolar artarak 41 milyar 467 milyon dolardan 41 milyar 641 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 6 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 794 milyon dolar artışla 106 milyar 865 milyon dolardan 107 milyar 659 milyon dolara yükseldi.
Öte yandan Merkez Bankası'nca yayımlanan Menkul Kıymet İstatistikleri'ne göre de, yurt dışında yerleşik kişilerin portföyündeki ne değişimler şu şekilde yansıdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.