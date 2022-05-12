Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'spor' aşkı!

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gerçekleşen "Spor aşkı engel tanımaz" projesinin tanıtımı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ile gönderilmek üzere 27 bin 259 adet spor malzemelerini dağıtacak tırların yola çıkışına işaret verdi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Paris Olimpiyat hazırlıklarına şimdiden başladıklarını duyurdu.

Hakkari'den Edirne'ye, Artvin'den Hatay'a 81 vilayetimizdeki binlerce engelli öğrencimizi spor yapma imkanına kavuşturacaklarını belirten Erdaoğn, spor aşkı engel tanımaz projesi ile ayrıca eğitimde fırsat eşitliğini her alanda tesis etme hedefimize de bir adım daha yaklaştıklarını söyledi. "Engelli kardeşlerimizin de bu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek spor başta olmak üzere hayatın her alanında bizleri gururlandıracak başarılara imza atacaklarına inanıyorum" diyen Erdoğan, "Bunu Tokya'da gördük, inşallah şimdi Paris'te de göreceğiz. Buradan sporcularıma seslensem Paris'e bu noktada hazır mıyız? Tokyo'dan sonra Paris'ten dolu dolu zaferlerle döneceğiz" diye konuştu.

Engellilerin hayata dört elle sarılmalarından aldıkları ilhamla engellilerin hayallerini gerçeğe dönüştürebilmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her fırsatta ifade ettiğim gibi 85 milyonun her biri devletimizin nazarında eşittir. Okula gidemeyen çocukları için evleri ve hastaneleri birer okula dönüştürüyoruz. 453 bin toplam özel eğitim ihtiyacı olan çocuk ve gencimize eğitim veriyoruz. 79 adet olan destek eğitim odalarının sayısı 2022 yılı itibariyle 638'e ulaştı. Biz sizi yalnız bırakmayacağız. Ne gerekiyorsa bunu yapacağız, yapmakta kararlıyız" diye konuştu.

"Spor aşkı engel tanımaz diyerek Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 81 ilde 500 özel eğitim okuluna farklı engelli gruplarının kullanımına sunulmak üzere spor malzemeleri yüklü tırlar yola çıktığını ifade eden Erdoğan, "Spor aşkı engel tanımaz projesi ile ayrıca eğitimde fırsat eşitliğini her alanda tesis etme hedefine de bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz" dedi.

Uğurlama töreni ardından Öznur Cüre, paralimpik sporcularının imzaladığı formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.