12 May 2022 - 17:02- Magazin

İranlı tasarımcıdan Türkiye'de ilk defile!

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İranlı tasarımcı Mahboobeh Bolandy, Türkiye’de ilk defilesini gerçekleştirdi.
İranlı tasarımcıdan Türkiye'de ilk defile! mask
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İSTANBUL (İGFA) - Koreografisini Serkan Duman ve Gökhan Duman’ın, ev sahipliğini Niran Hürel Herder'in yaptığı defile, Fişekhane'nin büyülü ambiyansında
yapıldı.

Defilenin açılışı ve kapanışı top model Tülin Şahin ile yapıldı. 23 modelin podyumda ' Anahita' koleksiyonu ile göz doldurduğu defilede top modeller Şevval Şahin ve Günay Musayeva da yer aldı.

İranlı ünlü tasarımcı Bolandy yaptığı açıklamada, "İran’da yıllardır moda sektöründe hizmet vermekteyiz Türkiye’de de bu defileyi gerçekleştirmenin büyük heyecanını yaşıyoruz. Defilenin temasında İran'da Su Tanrıçası olarak bilinen Anahita'dan esinlendim" dedi.

Davetlilerden büyük beğeni toplayan koleksiyonun sergilendiği defilenin ardından Bolandy, izleyicilerle keyifli anlar geçirdi.

Oyuncu Selin Genç, Gizem Hatipoğlu, sunucu Şebnem Demir, Duygu Kaya da konuklar arasında yer aldı.

12 May 2022 - 17:02 - Magazin

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