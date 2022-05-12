İranlı tasarımcıdan Türkiye'de ilk defile!

İSTANBUL (İGFA) - Koreografisini Serkan Duman ve Gökhan Duman’ın, ev sahipliğini Niran Hürel Herder'in yaptığı defile, Fişekhane'nin büyülü ambiyansında
yapıldı.
Defilenin açılışı ve kapanışı top model Tülin Şahin ile yapıldı. 23 modelin podyumda ' Anahita' koleksiyonu ile göz doldurduğu defilede top modeller Şevval Şahin ve Günay Musayeva da yer aldı.
İranlı ünlü tasarımcı Bolandy yaptığı açıklamada, "İran’da yıllardır moda sektöründe hizmet vermekteyiz Türkiye’de de bu defileyi gerçekleştirmenin büyük heyecanını yaşıyoruz. Defilenin temasında İran'da Su Tanrıçası olarak bilinen Anahita'dan esinlendim" dedi.
Davetlilerden büyük beğeni toplayan koleksiyonun sergilendiği defilenin ardından Bolandy, izleyicilerle keyifli anlar geçirdi.
Oyuncu Selin Genç, Gizem Hatipoğlu, sunucu Şebnem Demir, Duygu Kaya da konuklar arasında yer aldı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.